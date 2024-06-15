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В ближайшие дни в Беларуси станет еще теплее

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  • 15.06.2024, 14:06
В ближайшие дни в Беларуси станет еще теплее

Прогноз погоды на 16-18 июня.

Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на 16-18 июня.

В воскресенье ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.

Ночью +7 +13°С, по юго-востоку до +16°С, максимальная днем +22+27°С.

В понедельник на большей части территории — дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха ночью +10 +17°С, днем от +18°С по востоку до +26°С по западу.

18 июня, во вторник, погодные условия будут определять теплые неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ночью +10 +17°С, днем +22+29°С.

Погода в Минске на ближайшие дни:

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