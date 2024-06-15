Лукашенко пошел по курсу русского военного корабля 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

15.06.2024, 14:20

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Старого пса проще усыпить, чем выучить новым трюкам.

Кое-кто вчера сделал коррупции последнее предупреждение. Вот вообще последнее. Потому что прошлое последнее было еще не последнее. А это уже последнее. Ну в смысле самое последнее. Не такое последнее, как прошлое последнее, а другое последнее. Которое совсем последнее. А прошлое было еще не последнее. А теперь уже последнее. Ну ты поняла, короче. Что такого последнего, как это последнее уже последнее не бывает. А как прошлое последнее еще бывает.

А все почему? Потому, что хочется большой и чистой народной любви, а взглянуть в глаза действительности нечем. И особенно остро этой любви хочется в годину тяжких испытаний. Когда кругом враги, а ты уже вместе с союзником рисуешь карту, откуда на Беларусь готовилось нападение.

И перед нанесением врагу превентивного оборонительного удара, лучше иметь к себе немножко народных симпатий. А народных антипатий лучше к себе не иметь. С народными антипатиями можно пойти по курсу русского военного корабля. Ты врагам превентивный оборонительный удар, а ударить этих врагов некому.

Потому что белорусские генералы мастерски поражают врага в телевизоре. Но в объективной реальности генералы могут поражать только своим альтернативным красноречием.

А «красауцы» хороши, когда надо воевать против женщин, стариков, программистов и детей. А если в обозримой перспективе появится вооруженный противник, то «красауцы» на такое не подписывались. Потому что вооруженный противник может ответить ущербом организму несовместимым со здоровьем и личным благополучием.

Тем более я даже уже не говорю про свидетелей стабильности. Потому что свидетели стабильности готовы, конечно, свидетельствовать что угодно про «их геополитическое величество». Но только пока «их величие» гарантирует свидетелям личную и финансовую стабильность. А если оно не будет гарантировать, то зачем же им свидетельствовать? Особенно с риском для своей физической стабильности.

И получается, что, если ты готовишься к превентивному оборонительному удару, то без народных симпатий никак. А после геноцида, который случился между белорусскими властями и народом, симпатии, если какие еще оставались, трансформировались в свою сугубо альтернативную форму. Ради их обратной трансформации не жалко почти никого, включая отдельных фигурантов белорусского правительства.

Вот кто как умеет искать с народом общий язык, тот так и ищет. Ты же в курсе, что старого пса проще усыпить, чем выучить новым трюкам? А когда он в таком почтенном возрасте, то у него и старые трюки уже заедают. Потому что лапы ломит и что-то по дороге отваливается.

Потому что народ изменился, а кое-кто только в худшую сторону. И когда голова занята воспоминаниями про то, каким ты был молодым и народным, то фантазии на новые трюки в ней уже не хватает. И кажется, что если делать так, как ты делал тридцать лет назад, то народная любовь вернется вместе с некоторыми утраченными физическими возможностями организма.

Но ничего уже не вернется.

Телеграм-канал «Письма к дочери»