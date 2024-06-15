Кредит за счет России: когда Запад выделит Украине $50 миллиардов 2 15.06.2024, 14:27

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Все подробности исторического решения.

Политическое решение о выделении Украине кредита на 50 млрд долларов под залог замороженных российский активов принято лидерами G7 13 июня. Но детали этой новой кредитной программы Extraordinary Revenue Acceleration пока неизвестны. Кроме того, что поступление средств может начаться с 2025 года и они будут направлены на военные нужды и восстановление страны. Что известно об этом кредите, выяснял специальный корреспондент РБК-Украина Юрий Дощатов.

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) 13 июня на саммите в Италии подтвердили свои намерения предоставить Украине кредитные средства на общую сумму около 50 млрд долларов под залог доходов от арестованных российских активов.

«В присутствии президента Зеленского мы решили выделить около 50 млрд долларов США, используя чрезвычайные доходы (сверхприбыль - ред) от замороженных российских суверенных активов, послав недвусмысленный сигнал президенту Путину», - говорится в коммюнике по итогу саммита.

РБК-Украина уже писало, что общая сумма замороженных активов может быть до 370 млрд долларов. Но пока речь идет, как сказал президент США, об около 280 млрд, хотя иногда называют сумму около 300 млрд долларов. Точный объем средств официально не разглашается, поскольку это является банковской тайной. Активы РФ заморожены в ЕС и еще 8 странах.

Они размещены в банках в ценных бумагах. После истечения срока действия этих бумаг активы переходят банку-держателю, и на них начинают начисляться проценты. Именно под эти проценты за несколько лет вперед и собираются дать кредит - Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Раньше период для формирования залога планировали определить в 10 лет, начиная с 2024 года. Какой срок предусмотрен финальными договоренностями лидеров G7 - пока неизвестно. И если залог будет формироваться из доходов с 2024 года, то неясно, что будет с доходами за 2022-2023 годы, а это более 5 млрд долларов. Если они не будут учтены, то просто «зависнут» в банках и получить их Украине будет практически невозможно.

Решение G7 носит политический характер, и на его юридическое оформление понадобиться еще какое-то время. То есть как такового кредитного соглашения пока нет. Но уже известно, что средства можно будет использовать на военные цели и на восстановления Украины.

Решение G7 было неожиданным

Гарантий принятия решения на этом саммите G7 не давал никто буквально до последнего момента. Накануне в западных СМИ писали о диаметрально противоположных ожидаемых финальных результатах.

Bloomberg сообщил, что решение якобы согласовано и будет принято с большой вероятностью. Politico опубликовало информацию, что шансов договориться почти нет, и вопрос может быть перенесен на следующий саммит. Якобы США и ЕС не нашли консенсуса по ключевому вопросу о сроках действия санкций по заморозке активов.

Сейчас в ЕС эти санкции приходится подтверждать каждые полгода - США настаивал на том, чтобы их продлили до конца войны. ЕС, со своей стороны, не соглашался с тем, что именно он несет основные риски по кредиту, а фактически деньги будут использоваться американскими компаниями для восстановления.

Сложно сказать благодаря каким аргументам США и ЕС удалось достичь компромисса. Но ЕС в итоге согласился с доводами Вашингтона продлить действие санкций до завершения войны. «Мы подтверждаем, что в соответствии со всеми применимыми законами и нашими соответствующими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», - сказано в коммюнике.

Премьер Италии Джорджа Мелони подтвердила, что гарантий принятия позитивного решения на саммите не было практически до последнего момента. «Это неожиданный результат, которым я особенно горжусь», - отметила она, комментируя результаты встречи глав государств G7.

Министр финансов Сергей Марченко назвал решение G7 дипломатической и исторической победой. «Решение было достаточно сложное и до последнего времени у нас не было уверенности, что мы получим согласие от всех стран которые привлечены к этому процессу», - сказал он в эфире телемарафона.

Когда Украина получит доступ к деньгам

Пока информации о деталях будущего кредита нет. В коммюнике лишь говорится, что его обслуживание и погашение будет проводиться за счет доходов от российских активов, которые хранятся в Европейском союзе и других соответствующих юрисдикциях стран-членов объединения. Но для реального выделения денег Украине нужно будет получить одобрения в этих юрисдикциях на их использование.

Реальный доступ к кредитным средствам Украина сможет получить лишь в 2025 году. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве. Да и в самом коммюнике речь идет о том, что до конца текущего года должен быть подготовлен непосредственно только кредитный механизм.

Сергей Марченко, который пока отказался детально комментировать эту тему РБК-Украина, в своих кратких публичных заявлениях тоже говорит о следующем годе.

«Решение важное, оно, я бы так сказал, дает нам возможность выдохнуть, потому что в 2025 году (бюджетные расходы- ред.) выглядели неуверенно без этого решения», - сказал министр в эфире телемарафона.

Сейчас Минфин как раз ведет подготовку проекта госбюджета на следующий год, который должен будет представить в Раду до 15 сентября. Марченко планирует направить этот кредитный ресурс на приоритетные направления, в первую очередь, на сектор безопасности и обороны.

Самостоятельно решать, на что тратить деньги, было одним из условий украинской стороны. Марченко надеется, что оно будет учтено. «Эти деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых Украина нуждается. К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано», - сказал он.

Кроме того, у Украины, которая была привлечена к подготовке решения, было еще два условия: получение денег в текущем году и без каких-либо условий.

Пока можно считать, что одно из них не удовлетворили - денег в 2024 году не будет. Но это не должно ухудшить финансовое положение - уже достигнуты все договоренности о финансировании расходов текущего года с основными донорами - МВФ, ЕС и США.

Будет ли удовлетворено второе условие - кредитование без ответных обязательств, пока неизвестно. Комментариев по этому вопросу нет ни со стороны G7, ни со стороны Украины.

Нет пока информации и о том, как будет предоставляться кредит - единым траншем или частями, когда может быть получено согласие депозитариев на выплату средств, с кем и как будут подписаны кредитные соглашения, как будут распределяться средства на определенные цели, какая доля пойдет на военные нужды, какая на восстановления и какая на бюджетные и гуманитарные расходы.

Плюсы и риски нового кредитного пакета

Но в любом случае, решение о кредите, даже на политическом уровне - это позитивный сигнал, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Новый кредитный пакет, по его словам, фактически гарантирует, что минимум в следующие три года Украина ежегодно сможет увеличить пакет финансовой поддержки с учетом МВФ, Ukraine Facility, США и других партнеров до 30 млрд долларов.

«Это дает больше ясности и определенности, поэтому важность этого пакета сложно переоценить. У нас будет ресурс для покрытия планового дефицита и бюджетного кризиса не будет», - сказал Ваврищук в комментарии РБК-Украина.

Однако он видит риски нового кредита в том, что члены G7, такие, например, как США, Канада, Япония, войдя в группу кредиторов, могут сократить или даже прекратить финансовую поддержку на двустороннем уровне.

«Этот пакет означает, что ожидания каких-то других двусторонних кредитов от членов G7 будут меньше. Есть риск, если в США будет новая администрация, то их поддержка сократится. Япония, которая в текущем году планирует выделить 4 млрд долларов, в следующем может перестать это делать», - считает Ваврищук.

Оправдаются такие риски или нет, пока прогнозировать сложно. Но в коммюнике G7 говорится о продолжении всесторонней поддержке Украины в том объеме, в котором это будет необходимо. Так что, возможно, поддержка на двустороннем уровне и продлится, если, конечно, возникнет крайняя необходимость.

Еще один момент остается не совсем понятным после решения G7. В мае Еврокомиссия одобрила приняла финансирование Украины за счет процентов от замороженных активов. Оно предполагает, что ежегодно Украина сможет получать до 3 млрд евро от доходов активов РФ находящихся в Европейском Союзе.

Средства, согласно решению ЕК, должны выплачиваться Украине два раза в год. 90% суммы планировали направлять на поставки военной техники в рамках EPF (Европейский фонд мира), и 10% - в бюджет ЕС для долгосрочной поддержки Украины. Первый транш в размере 1,5 млрд евро анонсировали на июль. Но сейчас, когда эти доходы станут залогом для кредита, их выплата просто невозможна.

Официальных комментариев ни от ОП, ни от Минфина по этому вопросу изданию получить не удалось. А Ваврищук считает, что это решение ЕК вряд ли будет реализовано. «Не могут же одновременно и выплачиваться доходы от активов, и выдаваться кредит под залог этих доходов. Логично, что решение ЕК по выплате не будет реализовано», - сказал он изданию.

Стоит отметить, что решение о кредите под доходы от российских активов в правительстве Украины еще в мае называли более позитивным, чем просто передачу ежегодного дохода от активов России. Так что можно считать, что финальным результатом Украина может быть вполне удовлетворена.