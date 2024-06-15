Американец баллотируется в мэры от имени чат-бота с ИИ 1 15.06.2024, 19:26

В случае избрания он передаст все дела чат-боту.

Мужчина по имени Виктор Миллер баллотируется на пост мэра города Шайенн, штат Вайоминг, с необычным предвыборным обещанием. Он говорит, что в случае избрания передаст все дела чат-боту с искусственным интеллектом, пишет New Voice.

Миллер создал собственный чат-бот на основе ChatGPT 4.0 Virtual Integrated Citizen (VIC). По его словам, этот чат-бот понимает законы лучше некоторых людей, которые работают в американском правительстве. В случае своего избрания он стремится использовать чат-бот вместо того, чтобы самостоятельно выполнять свои обязанности мэра города. Свою роль Миллер описывает как роль «марионетки», которая будет посещать встречи, подписывать документы и выполнять другую работу, для которой требуется физическое присутствие.

«Я понял, что он намного умнее меня, и, что важнее, намного лучше некоторых внешних государственных служащих, которых я вижу», — говорит он.

Миллер также рассказал, что во время регистрации своей кандидатуры в офисе окружного секретаря хотел, чтобы VIC был зарегистрирован как кандидат, но не получилось. Поэтому он зарегистрировался под именем Вик, что якобы является сокращением от его имени, и без фамилии.

Как пишет Wired, государственный секретарь штата Вайоминг Чак Грей добивается того, чтобы округ отклонил кандидатуру Миллера. Он отмечает, что кандидатом должен быть зарегистрированный избиратель, которым чат-бот не является.

«Заявление Миллера нарушает как букву, так и дух избирательного кодекса штата Вайоминг», — говорит Грей.

Он также говорит, что имя «Вик» в бюллетене не соответствует установленным правилам, независимо от того, кто имеется в виду — чат-бот или сам Миллер.

Миллер признал, что он не обращался к OpenAI, чтобы запросить разрешение на использование чат-бота для создания политического кандидата. Пресс-секретарь OpenAI Лиз Буржуа сообщила, что компания «приняла меры против этого GPT из-за нарушения политики в отношении политической агитации».

Мужчина надеется, что OpenAI все же не переведет VIC в автономный режим. Впрочем, у него есть «план Б»: он готов перенести чат-бот на Llama 3 от Meta при необходимости.