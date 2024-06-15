Пионтковский: Запад скоро сделает решающий шаг 2 15.06.2024, 19:40

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Путин понимает, что у него не так много времени.

У Путина сейчас одна задача - зацепиться за какую-то «почетную ничью» и продать это своему населению. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает «Эспрессо».

«Он уже понял, что ему не быть властелином мира и что ему теперь надо удержаться у власти в стране, проигравшей войну. Его задача сейчас - зацепиться за некую «почетную ничью», которую он сможет продать своему населению. Эта почетная ничья - план, к которому принуждали Украину все время, так называемый корейский вариант», - отменил эксперт.

По мнению Пионтковского, Путин понимает, что осталось совсем немного времени до того, когда Запад сделает решающий шаг:

«Я предлагаю это в каждом своем выступлении последние три месяца - стереть последнюю «красную линию». Она заключается в том, что за штурвалами западных самолетов должны быть исключительно украинские пилоты.

Нет такого количества украинских пилотов, которых подготовили на Западе. Сто, а лучше двести самолетов в небе Украины определят исход войны через несколько недель, потому что с их помощью Украина выбросит окончательно российскую группировку из Крыма, что повлечет политический коллапс режима».