Строительство с господдержкой сократилось на треть 15.06.2024, 20:12

Новая тенденция.

Национальный статистический комитет подвел итоги жилищного строительства в январе-апреле 2024 года. Организациями всех форм собственности построено уже 10,2 тыс новых квартир. Ввод жилья в эксплуатацию превысил миллион метров и составил 1 млн 22,8 тыс квадратных метров общей площади жилья, пишет проект «Вашы грошы».

По-прежнему значительную долю занимает строительство с господдержкой. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 333,5 тыс квадратных метров площади или 32,6% от общего объема введенного жилья (год назад было 457,1 тыс квадратных метров площади или 42,7%).

При этом из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 207,5 тыс квадратных метров (год назад было 342,2 тыс квадратных метров).

Сравнивая итоги января-апреля 2024 года с аналогичными показателями прошлого года, можно убедиться в том, что суммарный ввод жилья все еще на 4% ниже. Но куда примечательнее, что ввод жилья для нуждающихся категорий населения сократился на 27%, а тех, кто строится с господдержкой, и вовсе на 39%.