Как Лукашенко стал коммивояжером Вячеслав Коростень

15.06.2024, 20:35

Приходится лично втюхивать трактора и комбикорм.

За 30 лет у власти единоличный правитель Беларуси так и не избавился от модели ручного управления государством. Напротив: на пороге собственного 70-летия он эту модель использует все более активно. Доходит уже до того, что приходится лично барыжить на внешних рынках — и изо всех сил втюхивать клиентам трактора, комбикорм и лифты.

«Наши торговые отношения желают, мягко говоря, быть лучше»

Начало лета Александр Лукашенко провел в разъездах. Несколько дней был в Монголии, по дороге домой завернул в Иркутскую область РФ.

Поездки по заграницам — естественное явление для человека, облеченного высокой властью. Но в случае с ним такие поездки все чаще выглядят экзотически. В них мы видим не политика, которого пропаганда рисует стратегом мирового масштаба, а торгового агента, пытающийся найти спрос на залежалый товар.

Именно об этом шла речь в Улан-Баторе, если вынести за скобки неуклюжую попытку «историка» Лукашенко прочитать монголам лекцию про Чингисхана. Как сообщали официальные источники, на переговорах в расширенном составе фронтмен белорусской делегации заявил: «Скажем откровенно, что наши торгово-экономические отношения желают, мягко говоря, быть значительно лучше. Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы».

В ходе переговоров высокий гость называл отношения между странами «братскими», жаловался на санкции и с купеческим усердием толкал восточным «братьям» трактора, автомобили, лифты, карьерные самосвалы и другую гордость отечественной промышленности.

По итогам было заявлено о подписании 14 двусторонних документов и «полутора десятков различных контрактов». Они должны увеличить взаимный товарооборот, который на сегодня, по словам Лукашенко, остается «мизерным» — в районе 30 млн долларов.

Правда, без ответа остался риторический вопрос: что такого может предложить Монголии далекий (7 тыс. км) Минск, чего она не может найти у своих мощных производительных соседей — Китая и России?

В Иркутской области интерес у Лукашенко был примерно тем же, хотя в этот российский регион он заскочил совсем ненадолго.

Тем не менее в перерыве между плаванием по Байкалу и общением с местными жителями визитер нашел время и на промотирование собственных услуг. Посещая авиационный завод, он окинул мощности взором крепкого хозяйственника и немедленно поднял вопрос «совместных проектов в авиастроении». Как сообщала пресс-служба, «предложил руководству предприятия определить новые ниши и, не откладывая на потом, начинать работу».

Руководство, видимо, сразу побежало выполнять.

Плох тот российский губернатор, кто не встретился с Лукашенко

Примерно так в последние годы Лукашенко и действует во внешней политике. Часто ездит в гости к Владимиру Путину, изредка — в Китай или на какие-то дружественные саммиты. Повседневность же его составляет тяжелая судьба коммивояжера, менеджера по продажам, у которого на складе скопилось слишком много продукции. В очередь за этим добром не выстраиваются, приходится продвигать самому.

Ключевых направлений здесь два: российские регионы и не слишком близкое зарубежье, не отличающееся демократическим укладом.

10 июня, по прилете из Монголии, Лукашенко в Минске принимал губернатора Воронежской области Александра Гусева. Сказал о «ряде важных направлений сотрудничества». Напомнил, что в прошлом году товарооборот превысил 500 млн долларов. Заявил о стремлении к «заветному миллиарду».

27 мая в Беларусь пожаловал глава Алтайского края Виктор Томенко. Ему было рассказано о белорусской сельхозтехнике, продукции МАЗа и «Амкодора», полезных и калорийных комбикормах. Предложено и дальше покупать могилевские лифты.

20 мая заезжал Сергей Носов — губернатор аж из Магадана. Прибыл за 11 тыс. километров, чтобы услышать от Лукашенко, что «показатель взаимной торговли никак не отражает возможностей сторон». Ему было предложено «все, что необходимо» — «от промышленной продукции до продовольствия, лекарств, косметики и так далее», включая «широчайшую гамму» кабелей и трансформаторов. Белорусская сторона при этом также готова покупать — например, морепродукты, но только по «адекватной цене».

Так продолжается уже несколько лет — с тех пор, как после 2020 года Беларусь потеряла сначала западные рынки, а затем и украинский.

Плох тот российский губернатор, кто не побывал в минском Дворце независимости, не ознакомился с каталогом местной продукции.

В апреле из Архангельска приезжал Александр Цыбульский. С этой областью, сказал ему Лукашенко, пока нет «заоблачных цифр в товарообороте», но «все еще впереди». Не просто так в 2023 году объем двусторонней торговли достиг рекордных 85 млн долларов.

В том же месяце был с визитом руководитель Орловщины Андрей Клычков, чуть ранее — Виталий Хоценко из Омска. И тот, и другой пока не наработали с Беларусью на «заветный миллиард», но «резервов предостаточно».

Что касается зарубежья, то в этом году вдобавок к поездкам в РФ и Монголию у Лукашенко были две командировки — в Узбекистан (февраль) и Азербайджан (май). И там, и там звучала хорошо знакомая риторика.

В Ташкенте белорусский гость удержался от того, чтобы рассказать узбекам про Тамерлана, но «братской» страну назвал.

Среди прочего на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым речь шла все о том же мистическом миллиарде товарооборота — на такую гроссмейстерскую цифру, по словам Лукашенко, необходимо выйти в течение «ближайших года-полутора».

Каким образом, опять-таки не секрет. Открывая переговоры, визитер заявил: «В нашей повестке весьма внушительный экономический блок. БелАЗ, «Белшина» и прочее… Я не вижу здесь проблем <…>. Надо просто быть настойчивее».

По итогам сообщалось о подписании «внушительного пакета двусторонних документов».

В не менее братском Азербайджане к привычному пакету предложений Лукашенко добавил горячее желание поучаствовать в благоустройстве отвоеванных карабахских земель.

Соответствующая просьба была высказана с интонацией, не требующей пояснений: «Если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом… Помощников у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на дружеских началах участвовать в этом… Техника, агрогородки, рабочие места, определенные технологии… Ваши специалисты, министры хорошо знают эти технологии. Если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать…» По словам Лукашенко, азербайджанский президент Ильхам Алиев не устоял перед такой напористостью и обещал концессию.

Переговоры в целом прошли плодотворно. «Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 2023 год превысил 400 млн долларов. Но стороны считают, что им по силам, пусть и не сразу, выйти на 1 млрд», — привычно отчиталась пресс-служба.

Переориентация на восток: действительно ли все потери от санкций компенсированы?

Как Светлана Тихановская на своих зарубежных встречах раз за разом говорит о политзаключенных, поддержке белорусов, их легализации и санкциях против Лукашенко, так и сам Лукашенко твердит партнерам одно и то же: техника, продовольствие, лекарства, лифты, торг уместен…

Казалось бы, такими вопросами по чину заниматься профильным министерствам и посольствам. И такие полномочия Лукашенко подчиненным дал, не поскупившись.

На ключевом — российском — направлении главным по торговле назначен посол в РФ Дмитрий Крутой. В октябре 2023 года было объявлено о создании отдельной комиссии по экспорту белорусских товаров — и возглавить ее вождь поручил именно главе этого диппредставительства.

«Прописывайте себе нормальные полномочия», — заявил Лукашенко. Подчеркнул: «Надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным». И провозгласил: «Нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать».

Что в итоге прописал Крутой, неизвестно, но уже в марте он публично грозил наказанием менеджменту предприятий за невыполнение прогнозных показателей по экспорту в РФ. Другие чиновники параллельно этому жаловались, что продавать россиянам все труднее — в первую очередь из-за конкуренции со стороны Китая.

Вместе с тем в мае посол заявил агентству РИА «Новости», что в 2023 году товарооборот между Беларусью и РФ составил 53 млрд долларов, что является «рекордным показателем за всю историю торгово-экономических отношений с Россией». Другое дело, что о маржинальности торговли и полученных прибылях Крутой не сказал ничего. В условиях перенасыщенности российского рынка можно предполагать, что продажи там приходится наращивать за счет банального демпинга.

Важные данные о внешней торговле белорусские власти скрывают с 2022 года, когда к политическим санкциям добавились «военные». Но и так очевидно, что ущерб белорусской экономике они нанесли приличный.

В ноябре 2022 года тогдашний министр экономики Александр Червяков оценил прямые потери от прекращения поставок товаров в Европу на уровне 6 млрд долларов. Правда, уточнил, что почти 80% потерь компенсируется благодаря рынкам Китая и России.

В мае 2023-го первый вице-премьер Николай Снопков заявил о полной компенсации санкционного ущерба за счет переориентации на восток. Отделить реалии от пропаганды в отсутствие конкретных цифр здесь сложно.

Но все-таки стоит напомнить, что, по данным Белстата, в довоенном 2021-м товарооборот Беларуси и ЕС превысил 16 млрд долларов (с положительным сальдо 2,7 млрд). С Украиной он получился рекордным — 6,9 млрд (сальдо — +3,9 млрд).

В «апрельских тезисах» приоткрылась правда о торговле?

Логика подсказывает, что не все так сладко в белорусском экспорте-импорте, как звучит в официальных реляциях. Если ущерб от санкций перекрыт, много ли смысла унижаться в редких поездках, пытаясь перехватить миллион-другой? И тем более — спускаться на уровень российских губернаторов, провоцируя в свой адрес сарказм по поводу истинного статуса «равноправного союзника».

Как здесь не вспомнить совещание о состоянии промышленности 9 апреля, на котором Лукашенко выступил с одним из самых продолжительных стендапов за последнее время.

Собрав большую аудиторию, он резко прошелся против шерсти подчиненных. Выяснилось, что у «промышленных гигантов» дела не ахти: «Сократились объемы выпуска холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей».

Оказалось, что в России «белорусские производители теряют позиции по традиционным товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качество и надежность». Что обиднее всего — в самой дружественной стране «отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству».

Было сказано, что «по дальнему зарубежью <…> объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году». Что «склады трещат от готовой продукции», залежи которой увеличились за 2023 год более чем на 100 млн долларов (23%).

«Профильный вице-премьер, — это об «оптимисте» Снопкове, — меня убаюкивает: это нормально, всегда так было — мы тут сейчас все это продадим. <…>. А сколько техники находится на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом?»

«Крайне негативной тенденцией» докладчик назвал совсем уж страшное: «Внутренний рынок отдаем конкурентам». Как пример: при имеющемся МТЗ в 2023-м было закуплено более тысячи импортных тракторов на 40 млн долларов.

И Минпром, по мнению правителя, оказался не готов к модернизации, и обострилась «проблема роста коррупционных схем», и еще целый букет безобразий налицо: и «бардак в металлургической отрасли», и «выход из строя техники еще до начала эксплуатации», и дефицит кадров на десятки тысяч человек.

Как сообщалось, совещание продолжалось более четырех часов. Выговорившись, погрозив чиновникам «жесточайшим спросом» и раздав поручения, Лукашенко выдохнул… Затем снова вдохнул — и продолжил то, чем усердно занимается последние годы. Ручным микроменеджментом, мелким оптом бывалого коммивояжера, который за 30 лет так и не создал экономику, работающую без мелочной опеки и «твердой руки».

Вячеслав Коростень, «Позiрк»