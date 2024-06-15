Украинский нардеп: Путин готовит эскалацию с участием Беларуси 10 15.06.2024, 20:39

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Глава Кремля повторил свой «ультиматум НАТО».

Украинский народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Егор Чернов считает, что Путин готовит эскалацию с участием Беларуси. Об этом он пишет в Telegram:

— Выступление напомнило мне его ультиматум НАТО об отход на границы 1997 года перед вторжением. Те же самые нереальные для выполнения условия относительно мира, то же самое переложение ответственности за последствия на других.

Это предложение делается не для того, чтобы Украина и Запад на него согласились, ведь Путин знает, что это нереально.

Более вероятно, что Россия завершила подготовку к новому этапу эскалации, возможно, с участием Беларуси, и теперь ей нужны основания, чтобы начать новое обострение.