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Дуда: Лукашенко — кукла Путина

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  • 15.06.2024, 21:24
  • 2,668
Дуда: Лукашенко — кукла Путина
Анджей Дуда

Президент Польши жестко прошелся по белорусскому диктатору.

Именно Российская Федерация виновата в войне в Украине, однако агрессор не действует сам – им помогает Беларусь.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на саммите мира в Швейцарии.

В своем выступлении Дуда заявил, что именно белорусский диктатор Александр Лукашенко разрешил России напасть на Украину.

«Только Россия виновата за войну. Но это не значит, что Россия действует сама. Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии РФ напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных атак против Польши и стран Балтии», — заявил Дуда.

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