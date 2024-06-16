ВСУ применили против РФ оружие «опаснее, чем Abrams» 16.06.2024, 8:03

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Россиян отбрасывают на несколько поколений назад.

Украинские военные стали чаще уничтожать российские разведывательные беспилотные летательные аппараты с помощью модифицированных FPV-дронов. Об этом сообщил российский военкор Александр Харченко в своем Telegram-канале, передает focus.ua.

«Украинцы начали часто сбивать наши крылья. Это слишком тревожный сигнал. От таких действий не гибнут люди, но последствия могут быть серьезнее, чем от поставки десятков «абрамсов», — сказал Александр Харченко.

По его словам, уничтожение разведывательных БПЛА отбросит россиян на поколение назад, когда ВС РФ будут бороться в «двумерном пространстве», тогда я украинцы будут вести войну в 3D. Кроме этого, FPV-дроны дешевле разведывательных беспилотников, ими можно заменить другое оружие, в частности, западное.

Харченко отметил, что FPV-дроны могут летать на скорости до 500 километров в час, в результате чего вражеские БПЛА, в том числе и «Герань» находятся в зоне риска. Он отметил, что также ВСУ планируют сбивать вражеские ударные вертолеты, когда те будут подлетать близко к передовой.

«Еще одним преимуществом дронов-истребителей является их мобильность и незаметность. Для их применения не нужны многотонные машины, которые в современных условиях невозможно скрыть. Два человека на мотоциклах — это уже средство ПВО, которое очень трудно обнаружить», — пояснил военкор.

Он убежден, что самым опасным является то, что украинцы наладили систему обнаружения и поражения вражеских дронов. Построение именно таких систем является ключом к успешному применению, ведь без них FPV-дрон на высоте в несколько тысяч метров не сможет найти цель. Более того, Александр Харченко сообщил, что россиянам в небе нечем защитить свои «крылья». Тогда как тот, кто первый очистит небо от разведывательных дронов, получит преимущество, добавил он.