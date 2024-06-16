Стало известно, что будет в итоговой декларации Саммита мира 2 16.06.2024, 8:11

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Опубликован полный текст.

Агентство Reuters опубликовало полный текст проекта итоговой декларации по результатам саммита мира, который проходит в Швейцарии 15 и 16 июня. В документе страны-участницы осуждают войну РФ против Украины, настаивают на обеспечении безопасности работы атомных электростанций, освобождении пленных, а также поддержке безопасного торгового судоходства и доступа к морским портам в Черном и Азовском морях.

Полный текст итоговой декларации Reuters опубликовало в воскресенье, 16 июня.

«Совместное коммюнике по мирным рамкам Швейцария,

15−16 июня 2024 года

Продолжающаяся война Российской Федерации против Украины продолжает вызывать масштабные человеческие страдания и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для всего мира. Мы собрались в Швейцарии 15−16 июня 2024 года, чтобы усилить диалог на высоком уровне о путях к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Мы подтвердили резолюции A/RES/ES-11/1 и A/RES/ES-11/6, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, и подчеркнули нашу приверженность соблюдению международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций.

Этот саммит был построен на предыдущих дискуссиях, которые состоялись на основе украинской мирной формулы и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву, в том числе Уставу Организации Объединенных Наций.

Мы глубоко ценим гостеприимство Швейцарии и ее инициативу по проведению Саммита высокого уровня как выражение ее твердой приверженности к продвижению международного мира и безопасности.

Мы провели плодотворный, всесторонний и конструктивный обмен различными мнениями относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, в том числе на Уставе Организации Объединенных Наций. В частности, мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, включая территориальные воды, и разрешению споров мирными средствами как принципам международного права.

Кроме того, мы имеем общее видение относительно следующих важных аспектов:

1) Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, надежным, защищенным и экологически обоснованным. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением.

Любая угроза или применение ядерного оружия в условиях войны, которая продолжается против Украины, является неприемлемой.

2) Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях являются критически важными. Нападения на торговые суда в портах и на всем пути следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми.

Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна быть оружием. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться в заинтересованные третьи страны.

3) В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину.

Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили осуществить конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон.

Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».