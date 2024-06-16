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Президент Финляндии предложил неожиданный план завершения войны в Украине

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  • 16.06.2024, 8:19
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Президент Финляндии предложил неожиданный план завершения войны в Украине
Александр Стубб

Важную роль сыграет Глобальный Юг.

Президент Финляндии Александр Стубб, общаясь с журналистами на саммите мира в Швейцарии, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине.

Об этом сообщает yle.

«Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне», – заявил Стубб.

Кроме Китая, немаловажную роль в достижении мира может сыграть Глобальный Юг, отметил президент Финляндии.

Он отметил, что в саммите участвуют «многие представители из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока».

«Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины», – сказал Стубб.

Финский лидер также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить вину. В то же время Стубб отверг «мирную инициативу» Путина.

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