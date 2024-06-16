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Отчаяние Путина

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  • Telegram-канал «Вольнодумец»
  • 16.06.2024, 8:29
  • 7,354
Отчаяние Путина

Кремль с подачи Лаврова загнал себя в угол.

Озвученный вчера якобы «мирный план» Путина, сравнимый разве что с ультиматумом о капитуляции накануне Швейцарского саммита о мире, станет отправной точкой в окончательном демонтаже путинского режима.

Своими имперскими заявлениями Путин хорошо отрезвил часть колеблющегося мира, еще не решившегося встать на сторону обуздания агрессора. Но Путин постарался. Он четко указал, что Украина – это его вотчина. Она должна капитулировать, а он еще будет думать над тем, что делать с остальными странами ее поддержавшими.

Скорее всего, по совету Лаврова, Путин сделал свой спич именно в МИДе РФ, обозначив не только политические притязания России. Такие шаги, с озвучиванием завышенных ставок, обычно делали накануне переговоров в старые мирные времена. Расчет был на то, что другая сторона обдумает эти предложения и пойдет на какие-то уступки. Но во время войны это не действует, да и маневра для дипломатических согласований для Европы и США Путин не оставил, потому как его «мирные предложения» – это ультиматум о капитуляции не только Украины, но и ЕС, и краха мирового влияния США.

Накануне мирного саммита все ждали конкретных предложений, но вместо этого прозвучал тот же самый ультиматум, как и 10 лет назад. Но тогда у европейцев была «обеспокоенность», а теперь Путин обозначил конкретные цели по Европе: будете слушать, что я и Си говорим, будет у вас мир! То есть, пахан обозначил, что на этой зоне все должны слушать только его, но его время истекает.

Терпение у всех заканчивается. Мир требует от России возвратить все захваченные территории и вывести свои войска из Украины. Чем больше Путин двигает свои войска к границам Европы, тем больше Европа объединяется и помогает Украине, ибо для Путина Украина – это всего лишь остановка на пути в Европу.

Сейчас мир наблюдает агонию Путина. Нарушив все международные договоренности своим присоединением к РФ незахваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, он загнал себя в угол. Остановиться только на захваченных территориях он уже не может, а сил и ресурсов противостоять объединенной Европе и международной коалиции нет!

Несмотря на агрессивность и ультимативность вчерашнего выступления Путина, не покидало ощущение того, что он пытался сказать Европе и миру: «ну отдайте мне то, что я еще не успел захватить и не трогайте меня!» Но вряд ли Мир позволит господствовать злу.

Telegram-канал «Вольнодумец»

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