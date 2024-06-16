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Израиль объявил «тактическую паузу» в наступлении на юге Сектора Газа

  • 16.06.2024, 8:37
  • 1,628
Израиль объявил «тактическую паузу» в наступлении на юге Сектора Газа

Что это значит?

ЦАХАЛ на юге Сектора Газа ослабил активность военных действий с гуманитарной целью. Теперь ежедневно израильские военные будут прекращать огонь на несколько часов.

Тель-Авив объявил о введении локальной «тактической паузы», чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи палестинцам.

В сообщении ЦАХАЛ говорится о том, что с 15 июня в операции на юге Сектора Газа будут вводиться ежедневные 8-часовые перерывы. Они будут длиться с 8:00 до 19:00 на дороге, которая ведет от пересечения Керем Шалом до дороги Салах ад-Дин, а затем на север до района Хан Юнис.

Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для того, чтобы палестинцы имели возможность получить гуманитарную помощь.

«В рамках усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, которая поступает в Сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, начиная с субботы объявлено о «локальной тактической паузе военной активности», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

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