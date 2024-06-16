В озере в Лиде обнаружили редкую красноухую черепаху. 16.06.2024, 8:51

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Их продажа в Беларуси с 2022 года запрещена.

В Лидском озере дети обнаружили красноухую черепаху. Скорее всего, ее туда выпустил бывший хозяин. Об этом пишет «Лидская газета».

Нашли животное дети, они же принесли черепаху на спасательную станцию — сказали, что выловили в центральном водоеме. Выяснилось, что в Лидском озере плавала красноухая черепаха, изначальная родина которой — США и Мексика.

Как чужеродная черепаха оказалась на лидском озере, точно не известно. Скорее всего, сюда ее выпустил бывший хозяин.

— Кто-то поиграл с ней как с игрушкой, а потом выбросил, — прокомментировала ситуацию научный сотрудник отдела природоведения Лидского историко-художественного музея Ирина Швед. — В наших водоемах красноухих черепах замечают уже не первый год. Раньше их видели в Свислочи, Соже, а также в Немане и других водоемах. Некоторым из них удается перезимовать, но многие гибнут из-за наших холодов. Поэтому, дорогие лидчане, всегда помните: мы в ответе за тех, кого приручили.

В Беларуси красноухие черепахи считаются инвазивным (чужеродным) видом. И с 2022 года их продажа запрещена. По мнению некоторых экспертов, такие рептилии действительно могут навредить нашей экосистеме, вытеснив из нее белорусских черепах. Однако, как считает Ирина Юзефовна, эта опасность пока невелика.

Лидские спасатели передали ее в дар женщине, которая специализируется на разведении пресмыкающихся.