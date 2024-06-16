Соловьев в прямом эфире призвал взорвать Киевскую дамбу

Соловьев в прямом эфире призвал взорвать Киевскую дамбу11
- 16.06.2024, 8:54
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И затопить столицу Украины.
Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего очередного шоу заявил, что РФ должна подорвать Киевскую дамбу и затопить столицу Украины.
Фрагмент видео с росТВ распространил советник мэра захваченного оккупантами Мариуполя Петр Андрющенко.
«Извините, я реально не понимаю, почему до сих пор Киевская дамба все еще стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам «утюжят» Белгород, а мы пытаемся «сохранить» Киев», – высказался российский военный преступник Соловьев.
Примечательно, что на его выпад как-то удивительно недовольно отреагировал один из приглашенных в студию «экспертов».