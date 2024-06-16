У белоруса завалялся бивень моржа, который может стоить десятки тысяч долларов 16.06.2024, 9:19

Скромный чердак может таить в себе полноценные сокровища.

У белорусов в загашниках, сараях и подвалах хранится целый культурный пласт, ждущий своего часа. Скромный чердак может таить в себе полноценные сокровища, будь то часы с кукушкой, которые бабушка все еще считает современными, или старый утюг, который дедушка использовал для борьбы с соседским котом, пишет onliner.by.

В оценке найденных белорусами необычных вещей журналистам помогали специалисты салона старинных вещей «Шебби».

Бронзовая статуэтка с фарфоровым блюдом

— Подпись на скульптуре предположительно принадлежит известному французскому скульптору неоклассицизма Сильвену Кинсбургеру, жившему на рубеже XIX и XX веков. При условии оригинальности и хорошей сохранности такой предмет может стоить тысячи рублей.

Пара подсвечников, изготовленных из бронзы и латуни

— Подсвечники имеют замысловатую форму сабель, вставленных в ножны, и могут украсить собой тематический интерьер. Изготовлены в первой половине — середине XX века. Стоимость их варьируется от 50 до 120 рублей за штуку (в зависимости от состояния и торговой площадки).

Антикварная фарфоровая тарелка

— Предполагаем, что она была изготовлена в год празднования 60-летия правления королевы Виктории, а именно в 1897 году, о чем свидетельствует не только сама надпись, но и форма, техника исполнения и деколь. Может стоить 100 рублей.

Старинная декоративная тарелка

— Сюжет также посвящен королеве Виктории и 60-й годовщине ее правления. Тарелок и блюд именно с такой деколью было выпущено очень много и в разные годы. К какому периоду принадлежит именно эта тарелка — мы затрудняемся сказать, не видя клейма. Может стоить от 50 до 100 рублей.

Антикварный резной стул

— Выполнен в стиле ренессанс, изготовлен предположительно из дуба с ротангом. Очевидно, что основание сиденья было заменено, а сам стул покрашен, что ухудшило и упростило вид изделия. В том виде и состоянии, которое стул имеет сейчас, стоимость его будет невысока, около 300 рублей. Реставрация, естественно, может увеличить его стоимость до 1000 рублей, но и потребует существенных вложений.

Винтажный шпонированный шкаф времен советского минимализма

— На фотографии отсутствует вид изнутри, поэтому сложно оценить состояние изделия. Стоимость этого предмета мебели может составлять в лучшем случае 200—300 рублей.

Антикварная картина на металле

— Натюрморт. Хоть техника написания работ на металле достаточно древняя, такие произведения являются более редкими ввиду сложности работы с металлом как основой. Интересная картина, оживленная яркими красками. Представляет собой культурную ценность. Если не углубляться в поиск и идентификацию автора, то стоимость такой работы может составить около 150 рублей.

Классика баварского фарфора — блюдо мануфактуры Volkstedt

— Клеймо свидетельствует о том, что изделие было произведено в период с 1931 по 1990 год, а стиль и деколь на блюде дают нам право предполагать, что это середина XX века. Хорошее состояние, густая позолота, мейссеновский классический букет, прорезные ручки. На сегодняшний день стоимость таких изделий составляет около 100 рублей.

Антикварная фарфоровая сухарница

— Она нам очень понравилась, прекрасная работа: белоснежный фарфор, позолота и ручная роспись. Интересен тот факт, что мануфактура, ее изготовившая, просуществовала всего лишь с 1865 по 1910 год. Учитывая это, изделию уже более 110 лет. Такую вещь можно передавать по наследству и беречь ее. Стоимость сухарницы, полагаем, порядка 250 рублей (опять-таки все зависит от состояния и торговой площадки).

Бивень моржа

— Достаточно спорное изделие. Дело в том, что в большинстве своем такие предметы — это имитация, пусть и хорошо выполненная. Со второй половины XX века добыча моржей разрешена только коренным народам Чукотки, учитывая особенности условий их жизни и среды обитания. Всемирный фонд дикой природы (WWF) еще в начале нашего столетия лоббировал вопрос о запрете добычи слоновой кости, к категории которой приравниваются в том числе и бивни моржей. Многие известные торговые площадки ввели запрет на продажу подобных изделий на своих ресурсах. Впрочем, реализация бивней частными лицами все-таки производится, и стоимость доходит до нескольких, а порой и десятков тысяч долларов. Имитации оцениваются в среднем от 80 долларов и представляют собой предметы интерьерного украшения.

— Эта композиция являет собой характерный пример аутентичной сувенирной продукции из Чукотки с изображением народного танца. Дерево, кожа оленя, кость. Сложно произвести оценку этого изделия, к тому же нам не ясен размер. Если это панно превышает в диаметре 60 см, то стоимость может составлять около 50—200 рублей. Но это очень примерно.

Интересные фигуры, напоминающие нэцке

— Сложно понять их предназначение. Они напоминают бусины для темляка, но в них нет сквозных отверстий. Возможно, это просто талисманы или обереги. Судя по костюмам, это представители Дальнего Востока и, возможно, какие-то герои национального фольклора. На дне видна надпись «Silver», но проба отсутствует. Так или иначе, если это изделия из серебра с чернением, то их цену можно определить согласно стоимости грамма этого драгоценного металла с добавлением стоимости работы. Что касается самой техники исполнения, то налицо ручная штихельная резка. Если это некий сплав с гальваническим серебрением, то стоимость таких фигурок вряд ли превышает 50 рублей за штуку.

Собаки на охоте

— Каслинское чугунное литье. Мы не видим клейма и, соответственно, не знаем точный год выпуска. При условии, что эта композиция в хорошем состоянии и без утрат, стоимость ее может составить 300 рублей.

Картина

— Нам определенно понравилась эта работа. Масло, первая половина XX века. Реализм. Рама в хорошем состоянии. Нас удивил сюжет, изображающий уставших то ли от работы, то ли от веселья людей. Именно из-за сюжета продажный потенциал этой работы очень ограничен. Не зная размера, мы поместили ее в широкий ценовой диапазон от 50 до 200 рублей.

Пианино

— Пианино немецкой компании Georg Hoffmann, произведено в первой половине XX века. Материал корпуса, скорее всего, орех. В зависимости от состояния корпуса и музыкальной части может продаваться по цене от 500 до 1500 рублей.

Статуэтки

— Статуэтки советских времен пользуются устойчивым спросом из-за чувства ностальгии по тому периоду, а также как вид выгодной инвестиции. С каждым годом стоимость фарфоровых статуэток и скульптур становится только выше, так как они постепенно приобретают статус антиквариата. Стоимость в зависимости от состояния (наличия или отсутствия сколов, дефектов) может колебаться от 20 до 200 рублей и выше.