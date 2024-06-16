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Новый позор России

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  • Александр Невзоров
  • 16.06.2024, 9:19
  • 10,886
Новый позор России
Александр Невзоров

Фиаско Путина имеет весьма простое объяснение.

Как видите, в сегодняшнем позоре России нет абсолютно ничего нового. В 1903 году журналы Европы и США размещали карикатуры «Россия на Суде мирового презрения».

На том суде, где председательствует «дух Цивилизации».

Фиаско Путина и его клоунской «мирной инициативы» имеет весьма простое объяснение.

Конечно, упырю не следовало вчера высовываться и борзеть.

«Харьковское наступление»провалилось. В котле Волчанска заживо варятся орки. Горят русские аэродромы и заводы.

Колебания фронта позорны для «огромной военной машины» РФ. При том, что Россия уже «всю себя» вложила в войну, движения путинской армии - это набор «фрикций» (туды-сюды в пределах километра).

Причем все фрикции неритмичные и мелкие, как у озабоченного, но дряхлого таракана.

Россию перестали бояться.

Все, что «было», осталось в прошлом. Обманка «огромности и грандиозности» страны растаяла. Еще три года назад РФ казалась великаном.

А в реальности оказалась карликом.

Карликом экономическим, карликом военным, карликом политическим, карликом культурным, карликом научным.

Потенциалы ее армии уже известны. Они трагикомичны.

Технологий нет до такой степени, что и до Луны долететь она не может. (А даже индусы уже гоняют на Луну за пивом).

Ее культура - смешная безголосая хабалка Бузова и алкоголик Лепс. Ее автомобили потешны.

Конечно, этот карлик еще опасен: в 50-е годы XX века он украл у стран с мощной наукой «рецепт страшного яда» и теперь этим ядом шантажирует мир.

Но ничего, кроме ядерной отравы, созданной Манхеттенским проектом и сворованной СССР, у РФ нет.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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