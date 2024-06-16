ВСУ разбили важную для технику оккупантов технику возле Волчанска 1 16.06.2024, 9:55

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Россияне использовали ее по ночам.

Российские захватчики пытаются строить укрепления близ Волчанска. Для обустройства окопов они используют технику, которая работает по ночам.

Однако это не мешает украинским воинам эту технику систематически уничтожать. О том, сколько техники враг потерял, обустраивая позиции в 4 км от линии боевого столкновения, рассказали в DeepState.

«Враг продолжает обустройство окопов возле Волчанска, но платит за это техникой. На этот раз машины работали в 4 км от ЛБС. Выезжают только ночью в определенные часы, но продолжают копать», – говорится в сообщении.

На геолоцированном снимке, опубликованном в Telegram-канале DeepState, видны три пораженных единицы российской техники. Поражения, указано в сообщении, производились каждую ночь с 10 по 14 июня. При этом даты уничтожения могут быть указаны с незначительной погрешностью.