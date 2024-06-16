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Авто влетело в пятиэтажку в Могилеве

  • 16.06.2024, 11:03
Авто влетело в пятиэтажку в Могилеве

Водитель погиб.

Вчера, 15 июня около 19:20 54-летний мужчина врезался в один из домов, расположенных в Могилеве. Об этом в своем телеграм-канале сообщило УВД Могилевского облисполкома.

Мужчина управлял автомобилем Ford. Он ехал по улице Якубовского и около дома номер 61 столкнулся с автомобилем Renault. В результате он выехал за пределы проезжей части и врезался в пятиэтажный дом.

В результате аварии водитель погиб. Причина аварии устанавливается.

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