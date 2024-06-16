Авто влетело в пятиэтажку в Могилеве 16.06.2024, 11:03

Водитель погиб.

Вчера, 15 июня около 19:20 54-летний мужчина врезался в один из домов, расположенных в Могилеве. Об этом в своем телеграм-канале сообщило УВД Могилевского облисполкома.

Мужчина управлял автомобилем Ford. Он ехал по улице Якубовского и около дома номер 61 столкнулся с автомобилем Renault. В результате он выехал за пределы проезжей части и врезался в пятиэтажный дом.

В результате аварии водитель погиб. Причина аварии устанавливается.