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Вслед за долларом и евро Россия может потерять и юани

  • 16.06.2024, 11:10
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Вслед за долларом и евро Россия может потерять и юани

На фондовом рынке РФ новый виток паники.

На фондовом рынке России панические настроения после того, как Мосбиржу отрезали от торгов долларами и евро. Следующим на очереди может стать китайский юань.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на экспертов, передает Диалог.UA.

Есть очень высокие риски того, что банки Китая откажутся от сотрудничества с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром РФ, которые попали под санкции Запада. Если это произойдет, россиянам придется останавливать торги юанем.

Сергей Романчук, бывший президент общественной организации ACI Russia, которая объединяет профессиональных участников валютного и денежного рынка РФ, крайне пессимистично настроен.

«Скорее, нет, чем да», - ответил он на вопрос, продолжат ли китайские банки сотрудничество с РФ. Эксперт инвестиционной российской компании «Риком-Траст» также заявил о высокой вероятности прекращения торгов юанем.

Отметим, что «дочки» крупных банков Китая в РФ, реагируя на санкции, уже остановили расчеты в долларах и евро. Это стало тяжелым ударом по товарообороту между Москвой и Пекином.

Стоит уточнить, что санкции против Мосбиржи привели к острому дефициту в РФ юаней. 13 июня российские банки, лишившись возможности закупать доллары и евро, запросили у Центробанка рекордный объем кредитов в юанях - свыше 14 млрд (около 174 млрд рублей).

К таким мерам игроки прибегли, чтобы иметь возможность вывести средства на счета китайских банков. ЦБ был вынужден вводить лимиты по операциям.

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