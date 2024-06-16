Вслед за долларом и евро Россия может потерять и юани
- 16.06.2024, 11:10
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На фондовом рынке РФ новый виток паники.
На фондовом рынке России панические настроения после того, как Мосбиржу отрезали от торгов долларами и евро. Следующим на очереди может стать китайский юань.
Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на экспертов, передает Диалог.UA.
Есть очень высокие риски того, что банки Китая откажутся от сотрудничества с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром РФ, которые попали под санкции Запада. Если это произойдет, россиянам придется останавливать торги юанем.
Сергей Романчук, бывший президент общественной организации ACI Russia, которая объединяет профессиональных участников валютного и денежного рынка РФ, крайне пессимистично настроен.
«Скорее, нет, чем да», - ответил он на вопрос, продолжат ли китайские банки сотрудничество с РФ. Эксперт инвестиционной российской компании «Риком-Траст» также заявил о высокой вероятности прекращения торгов юанем.
Отметим, что «дочки» крупных банков Китая в РФ, реагируя на санкции, уже остановили расчеты в долларах и евро. Это стало тяжелым ударом по товарообороту между Москвой и Пекином.
Стоит уточнить, что санкции против Мосбиржи привели к острому дефициту в РФ юаней. 13 июня российские банки, лишившись возможности закупать доллары и евро, запросили у Центробанка рекордный объем кредитов в юанях - свыше 14 млрд (около 174 млрд рублей).
К таким мерам игроки прибегли, чтобы иметь возможность вывести средства на счета китайских банков. ЦБ был вынужден вводить лимиты по операциям.