«Очередь колом стоит» 1 16.06.2024, 11:17

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Что происходит в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС.

Ситуация в пограничных пунктах на выезде в страны ЕС не улучшается. По данным Пограничного комитета Беларуси на 8 утра, в очередях – 700 легковых автомобилей. В чатах пишут, что выезда в Польшу приходится ждать почти сутки, сообщает «Белсат».

«Ночью – мертво. Почти не двигались», – пишут в Telegram-чатах путешественники, которые прямо сейчас стоят в очереди перед пунктом пропуска «Варшавский мост – Тересполь».

Сегодня границу прошли те, кто встал в очередь еще утром в субботу. Ждать пришлось почти сутки.

На автобусе – быстрее, но тоже долго, не менее 12 часов.

По данным пограничного комитета Беларуси на 8 утра, в очереди в Бресте – 400 легковушек и 2 автобуса.

При этом отмечаются серьезные задержки перед «Тересполем» на заезд в Беларусь. На легковых приходится ждать 16 часов.

«Очередь колом стоит. Такое ощущение, что наши на работу забили».

Автобусом тоже не быстро: около 8–10 часов.

21 час приходится ждать и в «Каменном Логе» вы наезд в Литву. Сейчас там, по данным пограничного комитета, 170 автомобилей. Автобусов в очереди якобы нет, но они застревают перед литовским контролем, там их 8, сообщают очевидцы. В субботу вечером прохождения границы ждали около 5 часов, а сегодняшним не повезло: до сих пор стоят автобусы, которые приехали на точки пропуска ночью.

В «Беняконях», как пишут в чатах, все плохо. Путешественники утверждают, что на легковых автомобилях пришлось ждать 28–29 часов. Литовские чиновники в сопредельном пункте «Шальчининкай» пристально досматривают вещи и заставляют выбрасывать запакованные продукты. По данным пограничного комитета Беларуси, там в очереди сейчас 100 автомобилей. При этом автобусы пропускают быстро, требуется несколько часов, хотя «все сумки у всех посмотрели до дна». Сейчас автобусной очереди в «Беняконях» нет.

Выезда в Латвию приходится ждать около 7–8 часов. Сейчас в «Григоровщине» 30 легковушек.