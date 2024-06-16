Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм 16.06.2024, 11:25

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Оккупанты инсценировали попытку самоубийства и ограбили его.

Российские военные убили в Украине сослуживца из Ингушетии за отказ участвовать в штурме.

Согласно информации, убитого звали Рашид Дударов, и он был родом из села Кантышево. Перед убийством Дударова, россияне его пытали током. Кроме того, впоследствии у него украли деньги с банковской карты, передает Цензор.НЕТ.

Командование РФ пытается выдать расправу над военным за самоубийство.