закрыть
16 июня 2024, воскресенье, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм

  • 16.06.2024, 11:25
  • 5,170
Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм

Оккупанты инсценировали попытку самоубийства и ограбили его.

Российские военные убили в Украине сослуживца из Ингушетии за отказ участвовать в штурме.

Согласно информации, убитого звали Рашид Дударов, и он был родом из села Кантышево. Перед убийством Дударова, россияне его пытали током. Кроме того, впоследствии у него украли деньги с банковской карты, передает Цензор.НЕТ.

Командование РФ пытается выдать расправу над военным за самоубийство.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко