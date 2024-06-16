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FAZ: Более 2-х тысяч мигрантов добрались до Германии по «белорусскому маршруту»

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  • 16.06.2024, 11:32
  • 4,104
FAZ: Более 2-х тысяч мигрантов добрались до Германии по «белорусскому маршруту»

Резкий рост числа нелегалов произошел в мае.

Федеральная полиция зарегистрировала 2 215 несанкционированных въездов в Германию по «белорусскому маршруту» на границах с Польшей и Чехией с начала января по конец мая.

Об этом сообщили представители властей, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на DPA.

Если в январе таких случаев было всего 26, а в феврале — 25, то в марте их число выросло до 412, в апреле — 861, а в мае, по предварительным данным, — 891. С начала года в Бранденбурге был зафиксирован 1 021 несанкционированный въезд, в Саксонии — 867, а в Мекленбурге-Передней Померании — 327.

Несмотря на тенденцию к росту, общие показатели значительно ниже, чем в прошлом году, отмечается в материале. К концу мая 2023 года Федеральная полиция выявила около 6 тысяч несанкционированных въездов по «белорусскому маршруту».

Польша и Европейский союз обвиняют Россию и Беларусь в том, что они намеренно помогают людям из кризисных регионов въезжать в ЕС без разрешения, предоставляя им визы и логистику. Это началось в 2021 году, и сейчас Польша возвела забор высотой 5,5 метра на своей внешней границе с ЕС.

Польская пограничная служба отмечает, что все больше людей пытаются пересечь границу нелегально. С начала года там зарегистрировали 16 500 таких попыток. За тот же период в 2023 году их было 11 200.

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