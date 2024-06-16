Крик отчаяния и явка с повинной 2 16.06.2024, 11:55

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Об «ультиматуме» Путина Украине.

Накануне Глобального саммита мира, который 15 июня стартовал в Швейцарии, российский диктатор Путин выступил с изложением своих условий для прекращения войны в Украине. Он в ультимативной форме повторил, что якобы «готов к мирным переговорам», но для этого Украина должна вывести свои войска со всей территории оккупированных россиянами регионов. Но этот ультиматум Путина скорее напоминал явку с повинной. Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM высказал дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

По мнению дипломата, выступление Путина с его ультиматумом Украине больше свидетельствует о его крике отчаяния, явке с повинной. Потому что он понимает: мировое сообщество признало его самого и его страну агрессором, который опасен для всего мирового сообщества.

«Участие в Глобальном саммите мира подтвердили более ста делегаций. 60 этих делегаций возглавляют президенты и премьер-министры стран-участниц. Это явно свидетельствует о том, что событие незаурядное. Это означает: существует общее мнение в международном сообществе, что агрессивная война России против Украины — это опасность для мирового сообщества. Это не вопрос только территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это вопрос опасности для всего мира», — считает Веселовский.

По его мнению, именно поэтому, накануне саммита, Россия пожелала установить прецедент, собственно говоря, повторить прецедент, который был сделан Гитлером в 1935 году.

«Тогда он сообщил Чехословакии — отдайте территории, которые мы считаем, что исторически принадлежат нам. Иначе вы получите войну. Путин делает то же самое. Сначала, 22 февраля 2022 года, он начал полномасштабное вторжение в Украину. А сейчас он повторяет трюк с ультиматумом: никакие формулы мира, никакие саммиты нам не указ. Мы желаем сохранить в своих руках четыре области Украины. Мы желаем, чтобы в Украине был установлен нужный нам режим, денацификация, демилитаризация и т.д. И тогда мы согласимся начать с вами переговоры. То есть — это начальные требования, будут еще и другие», — прокомментировал эксперт.

Веселовский обратил внимание: если страна побеждает, если внутри страны все хорошо, она не будет выдвигать какие-то условия. Он также объяснил, почему заявление российского диктатора прозвучало именно накануне Глобального саммита мира.

«Потому что Саммит мира — это важное международное событие, которое, повторяю, привлекло более 100 делегаций. И поэтому Путину не нравится, что мир обращает внимание на Швейцарию, на предложение президента Зеленского, на позицию Украины. Поэтому и выдвигаются такие нереалистичные предложения. Впрочем, большинство из тех, кто обсуждал это, уже успели ответить, что к этим предложениям Путина прислушиваться не стоит. Они, во-первых, не искренние, во-вторых — явно агрессивные и захватнические. И потому Украина будет продолжать борьбу за то, чтобы достичь мира, и за то, чтобы агрессор потерпел поражение», — резюмировал Андрей Веселовский.