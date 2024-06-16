Россиян выбили из Серебрянского леса 1 16.06.2024, 12:10

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В «Азове» рассказали подробности.

В Серебрянском лесничестве на Луганщине есть продвижение Сил обороны Украины. Об этом сообщается на официальной странице 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины в Facebook.

В сообщении сказано, что 12-я бригада специального назначения «Азов» совместно с 1-й бригадой оперативного назначения «Буревій» Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

«В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении», - отмечают в «Азове».

При этом просят СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны Украины без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады «Азов» и 1-й бригады «Буревій».

Заместитель командира 12 бригады специального назначения «Азов» Святослав Паламар в Facebook написал, что российские оккупанты в Серебрянском лесничестве потеряли свои позиции.

«Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве! Так пишут некоторые СМИ. Можно и по-человечески написать - потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим отступили стоит», - отмечает он.