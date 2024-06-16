закрыть
16 июня 2024, воскресенье, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиян выбили из Серебрянского леса

1
  • 16.06.2024, 12:10
  • 2,232
Россиян выбили из Серебрянского леса

В «Азове» рассказали подробности.

В Серебрянском лесничестве на Луганщине есть продвижение Сил обороны Украины. Об этом сообщается на официальной странице 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины в Facebook.

В сообщении сказано, что 12-я бригада специального назначения «Азов» совместно с 1-й бригадой оперативного назначения «Буревій» Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

«В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении», - отмечают в «Азове».

При этом просят СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны Украины без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады «Азов» и 1-й бригады «Буревій».

Заместитель командира 12 бригады специального назначения «Азов» Святослав Паламар в Facebook написал, что российские оккупанты в Серебрянском лесничестве потеряли свои позиции.

«Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве! Так пишут некоторые СМИ. Можно и по-человечески написать - потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим отступили стоит», - отмечает он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко