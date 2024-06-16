Конец «непотопляемого авианосца» Оливия Янчик, Atlantic Council

16.06.2024, 12:25

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Как Россия теряет контроль над Крымом.

Сочетание украинской изобретательности и поставляемых Западом ракет большой дальности делает российскую оккупацию Крыма все более несостоятельной. Продолжающееся ослабление позиций России на Крымском полуострове является ощутимым ударом по престижу Кремля, что также имеет потенциально серьезные практические последствия для будущего войны.

В последние недели долгожданные поставки американских ракет позволили Украине активизировать кампанию воздушных ударов по средствам российской ПВО и другим военным объектам на всем оккупированном полуострове. Это следует за более ранней серией атак беспилотников и ракет на российский Черноморский флот, которые вынудили большую часть военных кораблей Путина отступить из Крыма в относительно безопасный Новороссийск.

Сообщения о новых украинских авиаударах по российским военным объектам в Крыму теперь стали почти ежедневным явлением. Например, 10 июня Украина заявила, что нанесла удар по трем передовым российским системам ПВО. Среди других важных целей — российские аэродромы, радары, командные пункты и центры связи. Большинство недавних атак стало возможным благодаря поставке ракет ATACMS из США в рамках законопроекта о военной помощи, который был окончательно принят Конгрессом в апреле после нескольких месяцев задержек.

Помимо неуклонного истощения обороноспособности России, Украина, похоже, также намерена изолировать Крым, нацеливаясь на логистические связи Кремля с оккупированным полуостровом. По данным Министерства обороны Великобритании, в результате ударов украинской авиации в конце мая были повреждены два железнодорожных парома на крымской стороне Керченского пролива, что временно вывело их из строя. Это стало серьезным ударом, поскольку Москва стала полагаться на эти паромные перевозки для пополнения запасов своей армии в Крыму после серии украинских атак на Крымский мост, соединяющий полуостров с Россией.

Сообщается, что недавнее нападение на украинскую паромную переправу вынудило Россию возобновить транспортировку военных грузов и топлива по уязвимому Крымскому мосту. Москва попыталась защитить мост от возможного нападения, развернув несколько барж в дополнение к существующей обширной обороне. Однако очевидная легкость, с которой Украина смогла нанести удар по российской системе ПВО и логистическим узлам по всему Крыму, заставила некоторых предположить, что разрушение Крымского моста теперь может быть лишь вопросом времени.

Кремль, похоже, хорошо осознает эту уязвимость. В течение прошлого года российские инженеры строили ряд железнодорожных линий, идущих из самой России через оккупированные районы материковой Украины вдоль побережья Азовского моря в Крым. Это должно помочь Москве поддерживать связь с полуостровом и снабжать российские войска на юге Украины, однако новые железнодорожные маршруты также станут ключевыми целями для украинских ракет и диверсантов.

Сейчас очевидно, что растущие возможности Украины по нанесению воздушных ударов ставят российские оккупационные силы в Крыму в опасное положение. Используя предоставленные Западом крылатые ракеты и военно-морские беспилотники отечественного производства, Украине уже удалось заставить большую часть российского Черноморского флота уйти из порта приписки Севастополя в Крыму. Это также ограничило возможности российских военных кораблей действовать в западной части Черного моря.

Сейчас идет следующий этап этих усилий: Украина методично истощает российскую противовоздушную оборону и подвергает весь полуостров новым атакам. Ожидается, что Украина получит первые истребители F-16 в ближайшие месяцы, что подготовит почву для более широкой воздушной кампании против обширной уцелевшей военной инфраструктуры России по всему Крыму. Поскольку система ПВО уничтожена, а линии снабжения находятся под угрозой, российская армия в Крыму вскоре может столкнуться с осознанием того, что ее положение больше не является устойчивым.

Ухудшение состояния России в Крыму представляет собой очень личное унижение для Владимира Путина. Захват полуострова в 2014 году ознаменовал начало вторжения России в Украину и до сих пор широко считается величайшим достижением за все время правления Путина. Помня об этом, он, скорее всего, будет сопротивляться призывам сократить российское военное присутствие в Крыму без крайней необходимости. Тем не менее, уже сейчас ясно, что Крым уже не тот «непотопляемый авианосец», каким был когда-то. Вместо этого он становится слабым звеном в российском вторжении, которое Украина будет продолжать использовать.

Оливия Янчик, Atlantic Council