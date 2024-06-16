«Из монастырской мастерской – в свой бизнес»1
- 16.06.2024, 12:56
Как белоруска открыла школу по мозаике.
Когда-то выпускницу Академии искусств Анастасию Колоцей занесло по распределению… в монастырь.
Там она так прониклась несколько забытой ныне техникой – мозаичным искусством, – что скоро создала первую в стране школу по мозаике.
Как работают творческие мастерские, где обучиться ей может каждый, узнала Tochka.by.
Цвет в руках
Первая и пока единственная в Беларуси школа мозаики появилась около пяти лет назад. Примерно – потому, что эта история начиналась с маленьких индивидуальных курсов в арендных помещениях, а переросла в уютнейшее сообщество HomoFaber.
У Анастасии Колоцей два художественных образования: изучала станковую живопись в колледже, а затем – декоративно-прикладное искусство в БГАИ.
«На распределение я попала в мастерские при Свято-Елисаветинском монастыре. Больше двух лет там проработала и влюбилась в мозаику», – говорит Анастасия.
Кстати, в Свято-Елисаветинском уже более 20 лет создают мозаики византийской стилистики для православных храмов по всему миру. Работы Насти есть и в других странах.
Недешевое занятие
Первое впечатление было настолько сильным, а работа с разноцветным камнем так поразила художницу, что она захотела обучать этому искусству других.
"Еще работая в монастыре, я начала рассказывать всем про мозаику. Люди стали интересоваться, удивлялись, что у нас такое делают, и даже хотели сами попробовать. Но оказалось, что в Беларуси этому нигде нельзя было научиться, каких-либо курсов не проводилось», – рассказывает художница.
И Анастасия решила, что сама организует такие занятия.
Чувствовался страх: все-таки работа в такой технике не на слуху. Это в советское время заказов на мозаичные панно было много – монументальная живопись прославляла светлое коммунистическое будущее. Ими украшали фасады домов, поликлиники, бассейны… Что-то сохранилось и до наших дней. Главным заказчиком выступало государство. А мозаика – это весьма недешевое удовольствие.
Сейчас основной заказчик – церкви. Но большинство все же далеко от такого искусства. Даже Анастасия, художник по образованию, впервые начала работать мозаичистом только во время распределения в монастырь.
Витражи и мозаика
Школа HomoFaber – это два отдельных зала: мозаичный и витражный. Пространство творческое – до самой последней мелочи.
А когда-то все начиналось с небольших занятий в съемных залах. Инструменты, материалы – все помещалось в багажник и кочевало из помещения в помещение.
Сначала были разовые уроки, а в 2021 году у Насти появилась своя первая небольшая студия. Школа мозаичного искусства начала свою работу.
Практически все материалы привозные. И дорогие.
Работают с натуральным камнем – его заказывают в России, потому что наши производители не готовы поставлять такие небольшие размеры (все приезжает в виде тонких плиточек).
Есть даже легендарный каррарский мрамор, из которого Микеланджело вырезал свои скульптуры. Камень тоже заказывают в России, туда его привозят прямиком из Италии.
Смальта, тальон, смальтокол…
Полки Анастасии усыпаны камнями различных цветов и оттенков. Если мрамор, то не просто белый, а с множеством его цветов и разновидностей.
Смальту удалось найти в Беларуси. В Минске есть своя смальтоварня, где создают цветное прозрачное стекло в кирпичиках. Качество его прекрасное, и белорусскую смальту ценят и за рубежом.
«Хочется дать максимальную возможность выбора материала для своих учеников. Если кто-то хочет создавать картину по своим эскизам, то преподаватель готов помочь, а я – найти нужные материалы. Как-то даже привозили золотую смальту – одна ученица очень хотела, чтобы в ее картине было именно она», – показывает работы девушка.
Каждый может сделать картину своими руками. Сами накалывают натуральный камень на мелкие одинаковые квадраты – тессеры.
Для этого есть специальные приспособления. Более «архаичные», которые используются столетиями, – тальоны. Нужен обоюдоострый молоток, им каждая плиточка камня раскалывается на более мелкие кусочки.
Недавно в мастерской появился новый инструмент – смальтокол. Вроде бы простое с виду устройство, а стоит прилично – чуть больше €600.
«Затратная часть очень большая. Хочется, чтобы были профессиональные инструменты. Здесь все из профсегмента – материалы, стеклорезы, щипцы…» – рассказывает художница.
Если хочется попробовать мозаичную технику
Занятия недешевые, потому что материалы стоят немало. Концепция такая: можно прийти на мастер-класс, познакомиться с техникой, инструментами и сделать небольшое изделие.
Стоимость – Br90 и Br165 – зависит от длительности и выбора. Мастер-класс по витражам – от Br115. А потом можно приходить на трехчасовые занятия, которые стоят уже дешевле – Br85.
«Зарабатываю достаточно, чтобы прожить и развивать студию. Сейчас много вкладываю в школу – хочется, чтобы она развивалась», – говорит Анастасия.
Собеседница планирует со временем сделать небольшую галерею. Создать такое пространство, куда люди смогут прийти, вдохновиться и создать свое уникальное изделие.