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«Из монастырской мастерской – в свой бизнес»

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  • 16.06.2024, 12:56
«Из монастырской мастерской – в свой бизнес»

Как белоруска открыла школу по мозаике.

Когда-то выпускницу Академии искусств Анастасию Колоцей занесло по распределению… в монастырь.

Там она так прониклась несколько забытой ныне техникой – мозаичным искусством, – что скоро создала первую в стране школу по мозаике.

Как работают творческие мастерские, где обучиться ей может каждый, узнала Tochka.by.

Цвет в руках

Первая и пока единственная в Беларуси школа мозаики появилась около пяти лет назад. Примерно – потому, что эта история начиналась с маленьких индивидуальных курсов в арендных помещениях, а переросла в уютнейшее сообщество HomoFaber.

У Анастасии Колоцей два художественных образования: изучала станковую живопись в колледже, а затем – декоративно-прикладное искусство в БГАИ.

«На распределение я попала в мастерские при Свято-Елисаветинском монастыре. Больше двух лет там проработала и влюбилась в мозаику», – говорит Анастасия.

Кстати, в Свято-Елисаветинском уже более 20 лет создают мозаики византийской стилистики для православных храмов по всему миру. Работы Насти есть и в других странах.

Недешевое занятие

Первое впечатление было настолько сильным, а работа с разноцветным камнем так поразила художницу, что она захотела обучать этому искусству других.

"Еще работая в монастыре, я начала рассказывать всем про мозаику. Люди стали интересоваться, удивлялись, что у нас такое делают, и даже хотели сами попробовать. Но оказалось, что в Беларуси этому нигде нельзя было научиться, каких-либо курсов не проводилось», – рассказывает художница.

И Анастасия решила, что сама организует такие занятия.

Чувствовался страх: все-таки работа в такой технике не на слуху. Это в советское время заказов на мозаичные панно было много – монументальная живопись прославляла светлое коммунистическое будущее. Ими украшали фасады домов, поликлиники, бассейны… Что-то сохранилось и до наших дней. Главным заказчиком выступало государство. А мозаика – это весьма недешевое удовольствие.

Сейчас основной заказчик – церкви. Но большинство все же далеко от такого искусства. Даже Анастасия, художник по образованию, впервые начала работать мозаичистом только во время распределения в монастырь.

Витражи и мозаика

Школа HomoFaber – это два отдельных зала: мозаичный и витражный. Пространство творческое – до самой последней мелочи.

А когда-то все начиналось с небольших занятий в съемных залах. Инструменты, материалы – все помещалось в багажник и кочевало из помещения в помещение.

Сначала были разовые уроки, а в 2021 году у Насти появилась своя первая небольшая студия. Школа мозаичного искусства начала свою работу.

Практически все материалы привозные. И дорогие.

Работают с натуральным камнем – его заказывают в России, потому что наши производители не готовы поставлять такие небольшие размеры (все приезжает в виде тонких плиточек).

Есть даже легендарный каррарский мрамор, из которого Микеланджело вырезал свои скульптуры. Камень тоже заказывают в России, туда его привозят прямиком из Италии.

Смальта, тальон, смальтокол…

Полки Анастасии усыпаны камнями различных цветов и оттенков. Если мрамор, то не просто белый, а с множеством его цветов и разновидностей.

Смальту удалось найти в Беларуси. В Минске есть своя смальтоварня, где создают цветное прозрачное стекло в кирпичиках. Качество его прекрасное, и белорусскую смальту ценят и за рубежом.

«Хочется дать максимальную возможность выбора материала для своих учеников. Если кто-то хочет создавать картину по своим эскизам, то преподаватель готов помочь, а я – найти нужные материалы. Как-то даже привозили золотую смальту – одна ученица очень хотела, чтобы в ее картине было именно она», – показывает работы девушка.

Каждый может сделать картину своими руками. Сами накалывают натуральный камень на мелкие одинаковые квадраты – тессеры.

Для этого есть специальные приспособления. Более «архаичные», которые используются столетиями, – тальоны. Нужен обоюдоострый молоток, им каждая плиточка камня раскалывается на более мелкие кусочки.

Недавно в мастерской появился новый инструмент – смальтокол. Вроде бы простое с виду устройство, а стоит прилично – чуть больше €600.

«Затратная часть очень большая. Хочется, чтобы были профессиональные инструменты. Здесь все из профсегмента – материалы, стеклорезы, щипцы…» – рассказывает художница.

Если хочется попробовать мозаичную технику

Занятия недешевые, потому что материалы стоят немало. Концепция такая: можно прийти на мастер-класс, познакомиться с техникой, инструментами и сделать небольшое изделие.

Стоимость – Br90 и Br165 – зависит от длительности и выбора. Мастер-класс по витражам – от Br115. А потом можно приходить на трехчасовые занятия, которые стоят уже дешевле – Br85.

«Зарабатываю достаточно, чтобы прожить и развивать студию. Сейчас много вкладываю в школу – хочется, чтобы она развивалась», – говорит Анастасия.

Собеседница планирует со временем сделать небольшую галерею. Создать такое пространство, куда люди смогут прийти, вдохновиться и создать свое уникальное изделие.

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