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Под Минском продают дачу-малютку

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  • 16.06.2024, 13:11
  • 2,408
Под Минском продают дачу-малютку

Она со всеми удобствами и стоит недорого

Покупать большой коттедж для выходных на даче − совсем необязательно. Если загородный отдых для вас, прежде всего, природа, грядки, шашлыки и свежий воздух, то можно прицениться и к компактному домику. Именно такой мы сегодня и покажем. Эта новая дача находится в 36 километрах от Минска и может похвастаться интересным наполнением, пишет realt.by.

Располагается дача в садовом товариществе «Стрелок» Пуховичского района. Это — около 40 километров от МКАД по Слуцкому шоссе. В здешних местах много лесов и три живописных озера с отличной рыбалкой − Узлянские пруды.

Дача представляет собой новый деревянный дом на сваях из профилированного бруса технической сушки 44*135 общей площадью 24 квадратных метра (4 на 6 метров). На крыше − битумная черепица.

Выставленный на продажу домик с открытой террасой — совсем свежий. Он построен в этом году.

Дача полностью готова к проживанию. В доме выделена зона прихожей с вешалкой и тумбой для обуви, кухонная зона с кухонной мебелью и барной стойкой, зона гостиной — с диваном и корпусной мебелью.

В доме имеется новый электрокамин для обогрева, новая индукционная электроплитка для приготовления пищи, новый бойлер.

Канализация тут местная. Вода — сезонная. Рядом с участком расположен колодец с чистой питьевой водой.

Дача стоит на участке в 6 соток. Участок − ровный, огорожен забором из металлопрофиля, имеются откатные ворота и место для заезда машины.

На участке, помимо жилого дома, расположилась отдельно стоящая постройка, в которой разместилась душевая кабина с бойлером и санузел, а также мангальная зона со стационарным мангалом с крышей. Также на территории есть теплица, молодой сад, газон и клумба.

Рядом с дачным поселком регулярно курсируют электропоезда «Минск — Осиповичи» и «Минск — Руденск». От остановки до дачи − 30 минут ходьбы спокойным шагом. Также до дачи можно доехать со станции метро «Пушкинская» на маршрутке «Минск-Узляны-Руденск».

Стоимость дачи — 17,5 тысячи долларов.

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