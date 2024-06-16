Стоимость посуточной аренды квартир в Минске резко пошла вверх 16.06.2024, 19:43

Названа причина.

Сезонный фактор больше всего влияет на стоимость посуточной аренды 1- и 2-комнатных квартир. Такие данные приводит OL со ссылкой на сервис «Куфар Недвижимость», который проанализировал, как изменились к лету 2024 года цены на аренду жилья на сутки в Минске.

В марте медианная стоимость (среднее предложение — половина стоит дороже, половина — дешевле) «однушек» в столице была от 90 до 120 рублей в сутки в зависимости от дня недели. К лету цена аренды в будние дни выросла на 10% (по 5% каждый весенний месяц).

По «двушкам» ценник в будние дни всю весну не менялся, медианное значение составляет 120 рублей в сутки, зато в пятницу и субботу цены росли: с 135 до 150 рублей и с 140 до 150 рублей.

Зато у 3- и 4-комнатных квартир сезонная динамика почти не выражена. «Трешку» на сутки в Минске можно в среднем снять за 150 рублей в будни и за 170 рублей в пятницу и субботу. И только на майские ценник поднимался до 180 рублей в сутки. Что касается 4-комнатных квартир, то по будням они стоили 220 рублей в сутки, цена росла только по выходным: в марте она была 250 рублей, в апреле и мае — уже 260 рублей.

Кроме того, в Минске на сутки сдается всего четыре 5-комнатные квартиры. В будние дни медианная стоимость в марте и мае составила 200 рублей, а в апреле она просела до 165 рублей. По пятницам и субботам она в весенний период выросла на 6% — с 320 до 340 рублей.