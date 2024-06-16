Врач рассказала, когда нужно ужинать, чтобы сохранить стройность и укрепить здоровье 1 16.06.2024, 20:11

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Даже если вы пытаетесь сбросить вес, отказываться от ужина не стоит.

Время ужина имеет большое значение для общего состояния здоровья, утверждают эксперты. Поэтому важно не только следить за тем, что вы едите, но и в какое время это происходит, пишет prevention.com.

Специалист по питанию Кэтрин Канадео объясняет, что время принятия пищи зависит от множества факторов, включая график работы, уровень голода, прием лекарств и наличие компании для обеда.

В свою очередь доктор медицинских наук Дана Коэн отмечает, что чем позже вы ужинаете, тем меньше следует употреблять пищи.

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальное время для ужина - с 17:00 до 19:00.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что ужин около 17:00 является наиболее благоприятным для тех, кто стремится сбросить вес. По мнению Кэтрин Канадео, ранний ужин способствует также улучшению качества сна, пищеварения, ускорению обмена веществ и снижению кровяного давления.

В целом, специалисты рекомендуют ужинать за три-четыре часа до сна, чтобы улучшить качество сна и пищеварение, согласно данным клиники Кливленда.