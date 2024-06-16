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Лукашисты занялись ликвидацией спортивных организаций

  • 16.06.2024, 20:31
  • 1,670
Лукашисты занялись ликвидацией спортивных организаций

Подробности.

О намерении белорусского режима ликвидировать восемь спортивных организаций свидетельствует расписание заседаний на портале электронного судопроизводства.

Во всех случаях соответствующие исковые заявления поданы в суд Министерством юстиции или его территориальными органами, пишет «Позірк» .

18 июня Минский городской суд рассмотрит иск о ликвидации клуба смешанных единоборств «Феникс».

Организация зарегистрирована в 2015 году. Сайт клуба не открывается, фейсбук-страница не обновлялась с 2017 года.

Судя по странице в «Инстаграме» (она обновляется), клуб занимается тренировками детей.

В этот же день Мингорсуд рассмотрит заявление о ликвидации Белорусской федерации силового многоборья.

Республиканское общественное объединение (РОО) «Белорусская федерация силового многоборья» основана в 2013 году под председательством олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Леонида Тараненко, сообщается на сайте организации. Отмечается, что в 2021 году федерация начала сотрудничество с Министерством спорта и туризма по вопросу признания вида спорта и его внесения в официальный госреестр.

Витебский областной суд 19 июня рассмотрит дело о ликвидации Белорусского общественного объединения традиционных единоборств «Айкибудо».

Объединение зарегистрировано в 2001 году в Витебске, активной деятельности на сегодня не ведет.

Этот же суд также 19 июня проведет процесс о ликвидации Федерации хоккея с мячом, зарегистрированной в 2002 году.

21 июня в Мингорсуде пройдет заседание о ликвидации Белорусской федерации каратэ сётокан (зарегистрирована в 2015 году).

РОО «Белорусская федерация каратэ сётокан» является «добровольным, самоуправляемым объединением граждан, образованным на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав», говорится об организации на сайте karatedo.by.

Иск о ликвидации спортивного клуба «Полоцк» будет рассмотрен 26 июня в Витебском областном суде. Клуб основан как общественное объединение в 2014 году.

На этот же день в Минском областном суде назначено заседание по ликвидации Федерации «Стрит воркаут».

Общественное объединение зарегистрировано 2014 году как организация, созданная «для раскрытия физических и творческих возможностей молодежи, занимающейся спортом», говорится на портале workout.su. Заявляется, что это «движение за здоровый образ жизни, позволяющее любому человеку развить свои способности».

Воркаут — одно из разновидностей массовых физкультурных занятий, включающее выполнение различных упражнений на улице.

2 июля Витебский областной суд рассмотрит иск о ликвидации Белорусской федерации айкидо ёсинкан.

Организация зарегистрирована в 2015 году, до событий 2020 года ее возглавлял сотрудник нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» (Новополоцк) Сергей Лапунов. После президентских выборов он присоединился к стачке на предприятии, подвергся политическому преследованию. После возбуждения уголовного дела эмигрировал в Польшу.

По данным правозащитной организации Lawtrend, за период после августа 2020 года и до конца мая 2024-го в Беларуси ликвидировано не менее 1.665 некоммерческих организаций (НКО) — объединений, профсоюзов, фондов, негосударственных учреждений и ассоциаций.

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