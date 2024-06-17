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ISW рассказал, зачем Путину понадобились переговоры

  • 17.06.2024, 8:31
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ISW рассказал, зачем Путину понадобились переговоры

Глава Кремля придерживается одной цели.

Путин не заинтересован в мирных переговорах. Его «интерес» к диалогу призван склонить Запад к уступкам, которые нарушат суверенитет Украины.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«ISW продолжает считать, что президент России Владимир Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь симулирует интерес к ним в отдельных случаях в рамках более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы склонить Запад к упреждающим уступкам, которые нарушат суверенитет Украины», - говорится в отчете.

Также аналитики считают, что Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в обозримом будущем. Это объясняется тем, что недавно российский диктатор изложил теорию победы России в Украине, основанную на предположении, что российские войска способны к неограниченному постепенному наступлению на поле боя, чтобы пережить поддержку Украины со стороны Запада.

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