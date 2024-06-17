В Минске подростки решили вызволить девушку из «притона» 17.06.2024, 8:25

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На «спасателя» завели уголовное дело.

В Минске за хулиганство осудили 17-летнего парня из Дзержинска, который вместе со своими приятелями пытался вломиться в чужую квартиру, рассказали «Минск-Новостям» в прокуратуре.

В ту ночь обвиняемый гулял с друзьями. Вдруг один из них сказал, что его девушка находится в квартире, якобы имеющей дурную репутацию, в доме на проспекте Газеты «Звязда», и ее нужно срочно оттуда забрать.

Компания пошла выручать даму сердца приятеля. Проникнув в подъезд, ребята зашли в тамбур, который оказался не заперт. Далее фигурант выбил ногой дверь в предполагаемый притон и, подсвечивая фонариком мобильного телефона, прошел в квартиру. Там он увидел спавших мужчину и женщину. Те проснулись, а парень, испугавшись, убежал.

Спустя непродолжительное время подросток снова выбил ногой ту же дверь. На пороге его встретил мужчина, которого он ударил в грудь. Выйдя на улицу, юноша бросил снежок в окно той квартиры, разбив стекло, после чего приятели разбежались.

К слову, один из товарищей обвиняемого снимал все на камеру мобильника.

Хулигана задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. Юноша так и не смог объяснить правоохранителям мотивы своего поступка. Причиненный потерпевшим ущерб в сумме 130 рублей возместили его родители.

Обвиняемый — учащийся одного из столичных колледжей, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК). Ему вынесли предостережение и ограничили свободу досуга на срок шесть месяцев.