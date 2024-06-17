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Белорусские родители проигнорировали Лукашенко

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  • 17.06.2024, 8:33
  • 8,286
Белорусские родители проигнорировали Лукашенко

Выпускные прошли не по заветам диктатора.

Предписание Лукашенко отмечать выпускные только в учебных заведениях, под бдительным присмотром администрации и силовиков, выпускники и их семьи приняли без восторга. Многие отказались от праздничных мероприятий, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Другие проигнорировали пещерно-совковые запреты диктатора и празднуют как раньше: без силовиков и с алкоголем. Празднования иногда продолжаются по несколько дней. Понятно, не в учебных заведениях, а на природе или в агроусадьбах. Как выразился один из родителей: «забили на Лукашенко. Везде, где получилось».

Белорусы хотят праздновать себе в удовольствие, а не в угоду умалишенному диктатору.

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