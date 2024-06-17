Украинский военкор: 200 оккупантов заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске

Украинский военкор: 200 оккупантов заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске1
- 17.06.2024, 8:36
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Они в «огневом мешке».
Российские и украинские источники продолжают предоставлять противоречивые сообщения относительно ситуации на Агрегатном заводе в Волчанске, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Кадры с геолокацией от 15 июня показали авиаудары ВСУ по северо-западной части завода, которая под контролем оккупантов.
Некоторые украинские источники пишут о том, что часть вражеских войск сумела зайти на территории завода еще 13 мая, когда только начались бои за город. С того самого момента они якобы и контролируют доступ к заводу с севера.
С 1 июня ВСУ взяли завод под огневой контроль, а в период с 6 по 14 июня противник усилил свое присутствие на самом заводе.
Украинский военкор Константин Машовец заявил, что на сегодняшний день на заводе изолированы от остального мира до 200 оккупантов.