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Украинский военкор: 200 оккупантов заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске

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  • 17.06.2024, 8:36
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Украинский военкор: 200 оккупантов заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске

Они в «огневом мешке».

Российские и украинские источники продолжают предоставлять противоречивые сообщения относительно ситуации на Агрегатном заводе в Волчанске, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Кадры с геолокацией от 15 июня показали авиаудары ВСУ по северо-западной части завода, которая под контролем оккупантов.

Некоторые украинские источники пишут о том, что часть вражеских войск сумела зайти на территории завода еще 13 мая, когда только начались бои за город. С того самого момента они якобы и контролируют доступ к заводу с севера.

С 1 июня ВСУ взяли завод под огневой контроль, а в период с 6 по 14 июня противник усилил свое присутствие на самом заводе.

Украинский военкор Константин Машовец заявил, что на сегодняшний день на заводе изолированы от остального мира до 200 оккупантов.

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