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Минздрав исключил из плана закупок вакцину «Спутник Лайт»?

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  • 17.06.2024, 11:16
  • 1,166
Минздрав исключил из плана закупок вакцину «Спутник Лайт»?

Планировалось закупить 4 миллиона доз.

«К нам поступила непроверенная информация, что 30 мая 2024-го года Министерство здравоохранения исключило из плана централизованных годовых закупок вакцину «Спутник Лайт», - сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Напомним, что ранее планировалось закупить 4 млн доз. Это может свидетельствовать о том, что Минздрав делает ставку на производство собственной белорусской вакцины «БелКовидВак».

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