Минздрав исключил из плана закупок вакцину «Спутник Лайт»?1
- 17.06.2024, 11:16
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Планировалось закупить 4 миллиона доз.
«К нам поступила непроверенная информация, что 30 мая 2024-го года Министерство здравоохранения исключило из плана централизованных годовых закупок вакцину «Спутник Лайт», - сообщает телеграм-канал «Белые халаты».
Напомним, что ранее планировалось закупить 4 млн доз. Это может свидетельствовать о том, что Минздрав делает ставку на производство собственной белорусской вакцины «БелКовидВак».