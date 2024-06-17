Планета Вулкан: как в 19 веке обнаружили Девятую планету, а Эйнштейн заставил ее исчезнуть 17.06.2024, 11:32

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Считалось, что она находится рядом с Меркурием.

В середине 19 века расчеты показали, что рядом с Солнцем должна находиться девятая планета Солнечной системы, но теория относительности Эйнштейна расставила все на свои места, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

В 1846 году математик Урбен Леверье попытался найти новую планету в Солнечной системе. Уже известная планета Уран двигалась не так, как предсказывала теория гравитации Ньютона. Существовала разница между наблюдаемой орбитой Урана и той, какой она должна быть.

Леверье предположил, что эту разницу можно объяснить существованием другой неизвестной пока планеты, которая находится за Ураном и рассчитал ее предполагаемую орбиту. Свои расчеты ученый показал астроному Иоганну Галле, который в том же 1846 году с помощью телескопа обнаружил новую планету, которая получила название Нептун.

После этого Леверье обратил свое внимание на то, что астрономы наблюдали странную орбиту Меркурия, то есть ближайшей планеты от Солнца, которую сложно было объяснить с помощью имеющийся теорий. Математик снова использовал теорию гравитации Ньютона и попытался объяснить эксцентрическую орбиту Меркурия. Согласно теории Ньютона, планеты движутся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца, но наблюдения показали, что орбита Меркурия колеблется сильнее, чем можно объяснить гравитационным влиянием других планет.

Леверье предположил, что на орбиту Меркурия влияет, как и в случае с Ураном, другая неизвестная планета, которая находится рядом с Солнцем. Эта планета получила название Вулкан.

В 1859 году астрономы заметили темной пятно на фоне диска Солнца и предположили, что там действительно есть еще одна планета. Основываясь на этих наблюдениях, Леверье рассчитал прогнозируемую орбиту планеты, которая, по его мнению, будет проходить на фоне Солнца два-четыре раза в год.

После этого астрономы неоднократно наблюдали темные пятна на фоне Солнца, но это позже объясняли наличие соленых пятен и движением известных планет. То есть планету Вулкан никогда не видели, хотя о том, что она все же существует ученые предполагали вплоть до начала 20 века.

Планету Вулкан не смогли обнаружить по одной простой причине: ее просто не существует. Этот мир, рожденный математическими расчетами, был уничтожен общей теорией относительности Эйнштейна. С помощью этой теории удалось объяснить движение Меркурия без существования дополнительной планеты, которая бы влияла на его орбиту и вызывала колебания.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитация является результатом искривления пространства-времени объектами, обладающими массой. И чем ближе одни объекты распложены к другим более массивным объектам, тем больше они ощущают их гравитационное влияние. То есть на орбиту Меркурия влияет Солнце.

Что касается загадочной Девятой планеты Солнечной системы, то за последние несколько лет появились исследования, которые показывают, что она все же может существовать. Странное орбитальное движение объектов в поясе Койпера на окраинах Солнечной системы указывает на наличие массивной планеты на расстоянии 500 раз превышающей расстояние от Земли до Солнца.