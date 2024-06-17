закрыть
17 июня 2024, понедельник, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известного врача в Бобруйске насмерть сбил пьяный водитель

3
  • 17.06.2024, 11:47
  • 3,400
Известного врача в Бобруйске насмерть сбил пьяный водитель

Его держали за руки, чтобы не упал.

В УСК рассказали об обстоятельствах происшествия, которое произошло вечером 10 июня в Бобруйском авиагородке на улице Ковзана.

Вечером прошлого понедельника, около 21:40, автомобиль Opel наехал на 51-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался. Как позже выяснится, погибшим оказался известный в городе врач Сергей Никитин.

Он работал врачом-рентгенологом (и. о. заведующего) отделения лучевой диагностики в Бобруйском межрайонном онкологическом диспансере, а также в одном из бобруйских медцентров.

Как выяснилось, в тот роковой вечер вместе с женой он шел из гаража домой. Шли по обочине в попутном направлении движения автомобилей. Жена услышала звук авто, а обернувшись, увидела как мужа сбил автомобиль, пишет abw.by.

Водитель, скрываясь с места смертельного наезда, совершил еще одно ДТП.

После наезда на пешехода Opel через несколько десятков метров остановился. Водитель осмотрел свой автомобиль, оглянулся и уехал. Очевидцы пытались его остановить, но безуспешно. Двигаясь на скорости, он не вписался в поворот — автомобиль врезался в забор. То есть водитель совершил уже второе ДТП.

На место прибыли инспекторы ГАИ, которые задержали водителя и увезли на медосмотр. Следователю он пояснил, что за несколько часов до происшествия он ремонтировал машину в своем гараже и выпивал.

На похоронах коллеги погибшего говорили: «Водитель пьяный был совсем, когда его из машины доставали, за руки держали, чтобы не упал».

В отношении 38-летнего жителя Бобруйска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Он под стражей.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко