Известного врача в Бобруйске насмерть сбил пьяный водитель 3 17.06.2024, 11:47

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Его держали за руки, чтобы не упал.

В УСК рассказали об обстоятельствах происшествия, которое произошло вечером 10 июня в Бобруйском авиагородке на улице Ковзана.

Вечером прошлого понедельника, около 21:40, автомобиль Opel наехал на 51-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался. Как позже выяснится, погибшим оказался известный в городе врач Сергей Никитин.

Он работал врачом-рентгенологом (и. о. заведующего) отделения лучевой диагностики в Бобруйском межрайонном онкологическом диспансере, а также в одном из бобруйских медцентров.

Как выяснилось, в тот роковой вечер вместе с женой он шел из гаража домой. Шли по обочине в попутном направлении движения автомобилей. Жена услышала звук авто, а обернувшись, увидела как мужа сбил автомобиль, пишет abw.by.

Водитель, скрываясь с места смертельного наезда, совершил еще одно ДТП.

После наезда на пешехода Opel через несколько десятков метров остановился. Водитель осмотрел свой автомобиль, оглянулся и уехал. Очевидцы пытались его остановить, но безуспешно. Двигаясь на скорости, он не вписался в поворот — автомобиль врезался в забор. То есть водитель совершил уже второе ДТП.

На место прибыли инспекторы ГАИ, которые задержали водителя и увезли на медосмотр. Следователю он пояснил, что за несколько часов до происшествия он ремонтировал машину в своем гараже и выпивал.

На похоронах коллеги погибшего говорили: «Водитель пьяный был совсем, когда его из машины доставали, за руки держали, чтобы не упал».

В отношении 38-летнего жителя Бобруйска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Он под стражей.