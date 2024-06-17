Под Бобруйском водитель пошел на обгон влобовую: опасный маневр попал на видео 6 17.06.2024, 14:28

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Обгон в этом месте запрещен.

Обгон в этом месте запрещен, да еще и встречный транспорт приближается, но водитель Peugeot решился на опасный маневр. Посмотрите, как не надо делать.

Это видео прислал читатель Onlíner, оно было записано днем 13 мая (дата и время на регистраторе выставлены верно) под Бобруйском. Автор ролика сообщил, что скорость потока была около 95 км/ч. Увидев маневр водителя Peugeot и то, к чему это может привести (с учетом приближающегося встречного транспорта), он принял правее и снизил скорость.

— Если бы Peugeot был на белорусском учете, то сразу бы обратился в ГАИ, а так как учет Франции, то не вижу в этом смысла, скорее желание напомнить другим о безопасном поведении на дороге, — рассказал владелец регистратора.

— Далее Peugeot ехал передо мною до съезда на М5 и только там уже ушел в отрыв, но через 30 км мы встретились на АЗС. В машине были мужчина около 40 лет и девушка около 30—35 лет. Сказал мужику, что если ему плевать на свою жизнь, то пусть подумает о других. Он ничего не ответил, лишь недовольно отвернулся, а девушка заулыбалась.

Очередной пример опасного обгона опубликовал на форуме один из пользователей. Видео было снято на трассе М3 (Минск — Витебск) в прошлую пятницу.

— Иногда в шоке от наших водителей. Он мог спокойно влезть впереди меня, но почему-то ехал уверенно влобовую по встречке, — сообщил автор видео.