С чем сталкиваются на китайском курорте, куда хотят заманить белорусов 4 17.06.2024, 14:44

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Песчаные блохи и крысы.

В текущем году планируется запуск прямого авиарейса из Минска на китайский курорт Хайнань (город Санья). Какие плюсы и минусы отдыха там?

Ориентировочно запуск авиарейсов перенесен на сентябрь, пишет Зеркало. Ранее сервис Aviasales предлагал билет за 590 евро в одну сторону (из Минска в Санью).

Хайнань — самый южный остров в Китае, курортная столица страны. Виза белорусам не требуется: до 30 дней подряд можно спокойно находиться на острове без каких-либо туристических документов.

UDF изучил отзывы русскоязычных туристов об этом курорте. Плюсы отдыха на тропическом острове Хайнань известны: лето круглый год, красивая природа (много зелени), широкие пляжи и теплое море.

А теперь перечислим главные минусы.

Более 10 часов полета в скучное место

Прямой рейс из Москвы занимает по времени почти 10 часов, значит, из Минска полет будет еще более длительным. При этом, судя по отзывам туристов, Хайнань ничем кроме моря не впечатляет и заметно проигрывает, например, Таиланду. На китайском острове нет заметных достопримечательностей, увлекающих развлечений, отсутствует разнообразие в торговле, а цены не низкие.

«Это пляжный отдых с надуманными экскурсиями, точь в точь, как в Турции. Только в Турции еще анимация в отелях есть, а в Санье максимум живая музыка. Причем этот пляжный отдых сложно назвать райским, живописных пейзажей в пределах города, практически нет. А иногда возникает ощущение, что отдыхаешь не в Китае, а где-нибудь в Крыму или Абхазии», – написала одна из туристок.

«Любителям истории и архитектуры здесь смотреть особо нечего», – написала другая туристка.

Песчаные блохи и крысы

Некоторым туристам пришлось столкнуться на китайском острове с песчаными блохами.

«Я этот остров запомнила на всю жизнь, песчаные блохи – это ад адский, только баня в 90 градусов меня спасла от расчеса», – написала одна из туристок.

Для объективности стоит добавить, что в большинстве отзывов туристов песчаные блохи не упоминаются. Также часть людей, посетивших Хайнань, оказались неприятно удивлены распространенными там крысами.

В 2014 году одна из туристок написала:

«Ну и, пожалуй, о самом главном минусе о. Хайнань....Крысы! Их много! Я впервые увидела живую серую крысу на этом острове… Конечно, их там вылавливают дяденьки с пикой на перевес, но от этого мне не становилось легче. Днем они ловко прячутся, я постаралась не заострять на них внимания, так что в целом они мне отдых не испортили».

В 2018 году другой турист написал:

«К отелю нет вопросов, все отлично. Но если выходишь за его пределы... встречали и крыс, и тараканов в ближайшей кафешке».

Сумели ли на китайском острове решить проблему с крысами к середине 2024 года – неизвестно.

Азиатские особенности

Также многие туристы жалуются на антисанитарию в местных кафе и непривычное для европейцев поведение китайцев, которые составляют основную массу отдыхающих на острове.

«Китайцы сидят за столом едят и харкают прям рядом с собой. Мы первый раз не смогли доесть свою еду, встали ушли. Потом садились подальше от них. Про газы – тоже верно, правда мы с этим столкнулись не в кафе», – написала одна их туристок.

Другая туристка отметила:

«Китайцы спокойно ходят в воду в туалет, в т.ч. по большому, на центральном пляже. Культур-мультур у них такая. Постоянно жуют какую-то гадость и везде плюются».

Еще один человек отметил:

«Салфеток в кафе и ресторанах нет, руки там, видимо, принято вытирать об себя. Нам приходилось в кафе и рестораны ходить со своими салфетками».

«Песчаные блохи – это ад адский». С чем сталкиваются на китайском курорте, куда хотят заманить белорусов

«На пляжах нет зонтов и лежаков, нет душей. Китайцы не загорают — они все в сплошно одежде, шарахаются от солнца, им комфорт на пляже не нужен — по колено ноги помочил и убежал… Сервис и услуги нацелены на свой внутренний туризм и европейцев им не нужно — к ним и так валят без остановки обеспеченные северяне погреться», – написал один из туристов.