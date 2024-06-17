Очередь из легковушек на выезд из Беларуси выросла на 330 авто за выходные 3 17.06.2024, 14:55

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Самый загруженный пункт пропуска - «Тересполь» («Брест»).

С пятницы 14 июня количество легковых автомобилей, ожидающих въезда в ЕС, увеличилось с 405 до 735. Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска «Тересполь» («Брест»), сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В 10 утра 17 июня возле «Тересполя» 370 легковушек ждут въезда в Польшу.

В очереди на въезд в Литву 320 легковых машин (220 в «Каменном Логе» и 100 в «Беняконях»), а в Латвию – 45.

Что касается автобусов, то утром 17 июня Госпогранкомитет сообщает об очередях только на въезде в Польшу – 17 автобусов.

Не исчезают и огромные очереди из грузовых автомобилей. На границе с Латвией стоят 650 машин. А с Литвой – 1160 (по 580 в «Каменном Логе» и «Беняконях»). Возле «Козловичей» въезда в Польшу ожидают 50 грузовых машин.

«Через него в Литву с пятницы въехало всего 16% транспорта. Контрольные службы польского пограничного перехода «Кукурыки» («Козловичи») приняли на свою территорию 59% грузового транспорта. Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС прошло 47% фур», – пишет Госпогранкомитет Беларуси.