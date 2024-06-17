Названа рыба, употребление которое увеличивает продолжительность жизни 1 17.06.2024, 15:00

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Она богата кальцием и витамином А.

Употребление в пищу мелкой рыбы, такой как сардины, снижает общий риск преждевременной смерти и особенно риск смертельного рака. Выгоды, по-видимому, даже более далеко идущие, чем потребление рыбы в целом.

Новое исследование с участием экспертов из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии изучило связь между потреблением мелкой рыбы и смертностью по всем причинам и по конкретным причинам. Результаты опубликованы в журнале «Public Health Nutrition».

В Японии широко распространено регулярное употребление мелкой рыбы, такой как белый окунь, мойва, японская корюшка и небольшие сушеные сардины. Эту рыбу часто едят целиком, включая голову, кости и органы, поясняет команда. Известно, что эти компоненты рыбы богаты микроэлементами, такими как кальций и витамин А.

«Предыдущие исследования продемонстрировали защитное воздействие потребления рыбы на здоровье, включая риск смертности. Однако существует лишь несколько исследований, в которых изучалось влияние употребления мелкой цельной рыбы на здоровье », — сообщает автор исследования доктор Тинацу Касахара.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, команда обследовала в общей сложности 80 802 участника в возрасте от 35 до 69 лет. В начале исследования их попросили заполнить анкету о частоте потребления пищи, чтобы исследователи могли определить, как часто участники потребляли мелкую рыбу.

За средний период медицинского наблюдения, продолжавшийся девять лет, в общей сложности умерло 2482 участника. Около 60 процентов этих смертей были вызваны раком.

Женщины особенно выигрывают

Эксперты обнаружили, что женщины, которые регулярно потребляли мелкую рыбу, имели значительно более низкую общую смертность и смертность от рака. Достаточно было есть мелкую рыбу один-три раза в месяц, чтобы значительно снизить общую смертность, а также смертность от рака.

По мнению исследователей, это говорит о том, что употребление мелкой рыбы в качестве части ежедневного рациона может быть простой, но очень эффективной стратегией снижения риска смерти у женщин.

Исследователи добавили, что риск смертности от всех причин и смертности от рака у мужчин продемонстрировал аналогичную тенденцию с таковой у женщин, но это не было статистически значимым.

Причины отсутствия значимости у мужчин неясны. Команда подозревает, что свою роль могло сыграть меньшее количество мужчин или другие факторы.

Плюсы мелкой рыбы

«Маленькую рыбу легко есть каждому, и ее можно есть целиком, включая голову, кости и органы. Питательные вещества и физиологически активные вещества, содержащиеся только в мелкой рыбе, могут помочь сохранить здоровье », — добавляет доктор Касахара.

В исследовании подчеркивается польза для здоровья диеты, включающей употребление мелкой рыбы, и хотя изучались только японцы, результаты, вероятно, будут применимы и к представителям других национальностей