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Экс-наемник ЧВК «Вагнер» ранил ножом российского пятиклассника

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  • 17.06.2024, 15:02
  • 2,278
Экс-наемник ЧВК «Вагнер» ранил ножом российского пятиклассника

Мотив мужчины неизвестен.

В ночь с 13 на 14 июня 31-летний бывший боец ЧВК «Вагнер» Юрий Якубенко в дом жителей станицы Тамань. Владельцы дома спали, в том числе 12-летний Максим. Якубенко схватил нож и ранил в грудь школьника. Родные мальчика попыталась задержать бывшего участника войны в Украине, но Якубенко сбежал с места преступления.

Через несколько часов его задержали полицейские. Мотив мужчины неизвестен.

Как выяснила ASTRA Мотив мужчины неизвестен. Юрий Якубенко ранее был судим за кражи и убийство. Он завербовался в ЧВК «Вагнер» и отправился на войну в Украину в мае 2023 года. Уже в июне он вернулся домой в Краснодарский край и устроился разнорабочим.

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