Rzeczpospolita: В Польше пропала белоруска, осужденная за шпионаж 17.06.2024, 15:12

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Она не пришла отбывать наказание.

В Польше трое диверсантов, работавших на разведку России, избегают отбывания наказания, пишет Rzeczpospolita. Они исчезли.

В декабре 2023 года в Польше был вынесен приговор 14 иностранцам за участие в подготовке диверсий и шпионаже в пользу России.

Всего обвиняемых было 16 — 13 украинцев, двое белорусов и один россиянин. Но двое не признали себя виновными — суд над ними продолжается. Большинство членов шпионской сети были завербованы в Украине — они прибыли в Польшу как беженцы.

Среди 16 обвиняемых было трое белорусов — 18-летняя Мария Медведева, ее парень — 28-летний Владислав Посмитюха и 41-летний Николай Москаленко.

Мария получила 1 год и 1 месяц тюрьмы. Суд над Постимюхой продолжается.

Как пишет Rzeczpospolita, после оглашения приговора и освобождения из-под стражи Мария исчезла. Она подала заявление на условно-досрочное освобождение, но не пришла в варшавский суд, который должен был принять решение. Суд постановил задержать ее и отправить в тюрьму. Но она исчезла.

Также пропали признанные виновными по делу украинец Ярослав Б. и несовершеннолетний Артур М..