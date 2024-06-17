Украинские пилоты обучаются летать на F-16 во Франции 17.06.2024, 15:20

Французским СМИ раскрыли некоторые детали.

Украинские пилоты проходят обучение для полетов на западных истребителях F-16 во Франции. Как пишет Le Monde (перевод - «Униан»), Воздушно-космические силы Франции поделились некоторыми деталями этой подготовки.

Сообщается, что Воздушно-космические силы Франции взяли на себя обязательство сертифицировать подготовку 26 украинцев в течение двух лет. Украинские пилоты проходят обучение в ангарах авиабазы на юго-западе Франции, название которой не разглашается по соображениям безопасности.

Как пишет издание, на авиабазе нет истребителей F-16, на которых пилоты должны летать в Украине, но есть несколько Alphajets, которые удалось получить благодаря франко-бельгийскому сотрудничеству.

«Преимущество этих самолетов в том, что они оснащены приборной панелью, имитирующей панель F-16 - бельгийские войска летают на F-16 и тренировались на базе с этими самолетами до 2018 года», - пишет издание.

По данным Воздушно-космических сил, в настоящее время подготовку проходят всего десять украинских пилотов.

Некоторые из них никогда раньше не летали, а другие имеют опыт полетов на L-39 Albatros, учебно-тренировочном самолете чешского производства.

- Все они с момента их прибытия во Францию находятся «в пузыре», как выразился один французский офицер. И даже в этот день, когда все средства массовой информации освещают события, им не разрешили общаться с прессой, - отмечает издание.

Единственная информация, которая была обнародована, отмечает Le Monde, - это их возраст: «от 21 до 23 лет».