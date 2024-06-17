Полочанин предложил подруге метнуть нож ему в живот 17.06.2024, 15:33

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Что было дальше?

В Полоцке двое мужчин решили провести вечер с алкоголем в компании двух подруг. В ходе вечеринки они решили развлечься игрой в дартс. Набора для игры не нашлось, поэтому компания решила использовать разделочную доску и перочинный нож, сообщили в милиции.

Вскоре владельцу квартиры это показалось скучным, и он предложил более экстремальную игру. Мужчина предложил одной из знакомых метнуть нож в его живот. После нескольких неудачных попыток возник конфликт, в ходе которого женщина взяла нож и вонзила его в живот хозяину.

О состоянии пострадавшего мужчины информация не разглашается, тем не менее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.