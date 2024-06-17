The Telegraph: Украина смогла эффективно поразить оборонные позиции Путина в Крыму 17.06.2024, 15:35

Системы обороны РФ не могут сравниться с гораздо более старыми американскими и британскими ракетами.

За считанные минуты три российских зенитно-ракетных комплекса, которые должны были защищать полуостров, были выведены из строя, что стало последним унижением для Путина. Эти удары были частью тщательно спланированной и систематической кампании Украины, направленной на то, чтобы разрушить российскую сеть противовоздушной обороны и сделать Крым непригодным плацдармом для российских войск.

Активизировавшаяся в последние недели кампания противопоставляет украинский арсенал западных ракет — в том числе американские баллистические ракеты ATACMS и крылатые ракеты Storm Shadow, присланные Великобританией, — самым современным российским оборонным системам.

Но расхваленная оборонная система Москвы, похоже, все больше уступает западному вооружению Украины — даже несмотря на то, что многие из них намного старше, сообщает The Telegraph (перевод — zn.ua).

- Ни одна из наших ракет не была перехвачена «высокоэффективной» противовоздушной обороной противника, — заявил Генеральный штаб ВСУ после атак в понедельник утром 10 июня.

Через два дня залп из 12 ракет ATACMS уничтожил две системы С-400 и радиолокационную установку. Недавние удары Украины доказали, что российская система С-400 остается уязвимой даже к более старому оружию, такому как ракеты ATACMS, находящиеся на вооружении американских вооруженных сил с 1986 года, или к ракетам Storm Shadow, которые были разработаны в середине 90-х годов.

Но не только ведущие западные ракеты отличают украинские атаки, но и быстрое мышление украинских военнослужащих.

«Украинцы действительно планируют эти траектории, они действительно тщательно просчитывают их, чтобы обойти российские системы ПВО. Мы также видим, что российские операторы не слишком квалифицированы», — считает Фабиан Гофман, научный сотрудник, специализирующийся на ракетных технологиях в Университете Осло.