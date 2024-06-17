Потрясающая боевая работа украинских летчиков по российским целям попала на видео 1 17.06.2024, 15:53

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Пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства.

Украинские летчики активно работают по вражеским целям на суше и в воздухе, а с прибытием во все бригады западных самолетов эта работа будет значительно эффективнее.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

- Пилоты Воздушных сил продолжают выполнять опасные миссии и задачи - уничтожать вражеские цели в воздухе, наносить удары по наземным объектам противника.

На видео - боевая работа летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр».

Командующий убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее.

Олещук отметил, что сейчас украинские пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз. Отдельно Олещук выразил благодарность «Призракам Киева» за мужество и героизм.