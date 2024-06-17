«Благодаря такой стратегии наступает момент, когда платят более чем достаточно» 3 17.06.2024, 16:03

Белорус рассказал, как проработал 20 лет в IT и ни разу не выгорел.

Белорус отработал в разработке более 20 лет, живет там, где тихо, занимается парой открытых проектов помимо основной работы tech lead и senior architect и утверждает, что за все время в IT ни разу не выгорел. Своим методом поддержания себя в ресурсном состоянии он поделился с devby.io.

Мне интересно то, что я делаю

Я люблю программировать. Меня увлекает область, направление, задачи, с которыми работаю. Я настолько люблю свое дело, что с удовольствием развиваю свои проекты в том же направлении.

Часто в собственном проекте можно сделать лучше, чем в коммерческом. Коммерческий ограничивает требованиями, собственный — нет. Получается, что восемь часов в день мое увлечение оплачивается. И у меня есть доступ к оборудованию, которого нет дома.

Иногда я применяю целые куски кода из своих проектов под правильной лицензией с сохранением авторства в рабочих проектах. Иногда — наоборот.

Главное — я не буду заниматься откровенным тупняком.

Я не парюсь о деньгах

Это не значит, что я работаю бесплатно или за идею. Но деньги — не определяющий фактор для меня. Я не пойду заниматься неинтересными проектами (с моей точки зрения) даже за двойную прибавку к зарплате. Я ценю свое время.

И вот удивительное рядом. Благодаря такой стратегии наступает момент, когда платят более чем достаточно. И вот деньги становятся неважны, а на первый план выходят задачи.

Условия работы

Здесь важны несколько факторов:

• Среда разработки

Мне важна определенная степень свободы. Если ее недостаточно, я не заканчиваю испытательный срок и ухожу. Прежде всего это инструменты для работы. Всевозможные IDE (редакторы, в которых пишут код. — Прим. ред.), отладчики, профайлеры, прочие повседневные вещи в разработке.

Я не всегда готов принимать стандарты, которые сложились у компании. Я пользуюсь своими инструментами, которые точно не хуже, а часто даже и лучше решают задачи.

Часто в компаниях уже есть какая-то принятая большинством IDE или просто оплаченная. И что мне с ней делать, если там все операции мышкой через меню? Ребята, я работаю без мышки вообще 98% времени, у меня все на клавиатуре. Я не хочу переучиваться на ваше что-то и потом путаться на работе и дома. Мне нервы дороже.

Но я всегда попробую договориться об использовании знакомого мне инструмента. Нет? До свидания.

• Обвязки вокруг гита для неосиляторов гита

А можно я буду чистым гитом (система управления версиями с распределенной архитектурой. — Прим. ред.) без ваших обвязок? Я умею, честно. Нет? Тогда опять до свидания. Я понимаю, если есть специфичные и узкоспециализированные вещи, от которых не уйти. Но разрешите мне выбирать элементарные инструменты. Разумеется, не нарушая лицензии.

• Токсичность коллектива

Я не останусь в токсичном коллективе, сколько бы мне ни предложили. Я не ищу семью на работе, у меня есть семья. Я не ищу друзей на работе, у меня есть друзья. Я ищу комфортное место, где я смогу с единомышленниками заниматься (прямо или косвенно) своими проектами за деньги компании. Да именно так.

К токсичному коллективу я отнесу и надменных менеджеров проекта, лидов и прочее руководство. Совершенно не интересно выслушивать всю эту желчь. Меня достаточно просто не трогать, и я все сделаю.

Что такое хороший менеджер или лид — это уже тема для отдельного разговора, и у меня есть свое мнение (спойлер: я встречал минимум шесть очень хороших и грамотных, так что они существуют).

• Ротация внутри компании или проекта

Ты растешь как специалист и, случается, перерастаешь проекты. И в компании должна быть возможность делать что-то новое, более сложное и интересное. Если этой возможности нет, то, увы, придется искать ее в другом месте.

А сейчас мне очень повезло

Конечно, не всегда получается, как хочется. Было одно ужасное место, благодаря которому возникли эти правила. И токсичность, и неадекватность руководства. И переходы на личное, даже влезание начальства в личную жизнь. Все закончилось «громко хлопнутой дверью».

А потом я нашел хороший коллектив, адекватное начальство, гибкий график. Мне повезло попасть в компанию, где все вышеизложенное и описано. Там я работал очень долго. А дальше просто следовал правилам.

Не изменяйте себе, знайте, что вам интересно. Найдите компанию, которая позволит вам оплатить увлечение.

Понимайте, на каких условиях вы готовы работать, чем можете поступиться. И не бойтесь уйти, если ошибетесь.